Nyílt utcán lőtték le a húszéves rappert

Az amerikai rapper egy floridai motorosboltból tartott hazafelé, amikor valaki tüzet nyitott rá. Kórházba vitték, de már nem tudták megmenteni az életét. Egyelőre a rendőrség sem tudja, hogy ki vagy kik állnak a gyilkosság mögött.

XXXTentacion fiatal kora ellenére népszerű és tehetséges rapper volt, két albumot is megjelentetett. A „?” című lemez hamar a Billboard lemezeladási listájának élére tört - írja az Origo.

rest in peace 🙏🙏🙏 I never told you how much you inspired me when you were here thank you for existing pic.twitter.com/QU7DR3Ghbw