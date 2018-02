Fekete dal fehér torokból? Áll a bál a pesti operában

Január 27-én mutatták be Budapesten a Gershwin fivérek Porgy és Bess című operáját. A jogtulajdonos tiltakozik, mivel fehér énekesek szerepelnek benne, a szövegíró végrendeletét semmibe vége. A Magyar Állami Operaház főigazgatója azonban bízik benne, hogy sikerül megegyezniük és nem kell pereskedni.

A Porgy és Bess premierje 1935-ben volt, a zeneszerző, George Gershwin nem sokkal ezután meghalt, a dalszövegeket író fivére, Ira Gershwin egészen 1983-ig élt. Ő rendelkezett úgy röviddel halála előtt, hogy kizárólag fekete énekesek (all black cast) adhatják elő a darabot. A jogörökösök azóta is ehhez tartják magukat, amivel azt érték el, hogy Amerikát kivéve gyakorlatilag az összes többi kontinens operáinak műsoráról eltűnt a mű, Európában főként utazó társulatok előadásában látható.

„Érvényes szerződésünk van a jogtulajdonost képviselő New York-i ügynökséggel, amelyben nem szerepel a fekete énekesekre vonatkozó kitétel. Vagy kifelejtették, vagy ciki volt beletenni, mi mindenesetre gyorsan aláírtuk és visszaküldtük” – mondta lapunknak Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója, aki február 15-én kezdi meg újabb, öt évre szóló megbízatását az intézmény élén. Úgy tudja, sehol a világon nem merték még meglépni ezt, ezért precedensértékű lehet az áhított megegyezés. Hivatalosan február 8-ig játszhatják az Erkel Színházban a Gerschwin-operát, a többi még a jövő zenéje.

„Valóban négy előadásra van jogosultságunk, de addig 7200 néző tekinti meg a produkciónkat. Ezzel a sikerrel a hátunk mögött írjuk meg a levelet New Yorkba, és kérjük a jogosultságot a következő három évre, minden egyes dátumot pontosan feltüntetve. Ha nem adják meg, olyan indoklással, amelyben az all black cast kitétel szerepel, akkor kénytelenek leszünk nyilvánosan folytatni ezt a vitát. Úgy gondolom, a mai világban megengedhetetlen, hogy valaki egy árucikkből csak azért nem vehet, mert más a bőrszíne. Mi rendesen fizetünk a jogdíjakért, szóval úgy érzem magam, mintha egy autókereskedésben nem vásárolhatnám meg a nekem tetsző kocsit, csak mert a tulaj kitalálta, hogy túl fehér a bőröm” – magyarázta Ókovács, hozzátéve, hogy komoly érvkészletük van arra, miért nem lehet megtenni ilyesmit 2018-ban. „Szerintem repedeznek már a jégtáblák. Levélben kerestük meg a visegrádi négyek országainak operaházait, hogy foglaljanak állást ez ügyben. A kontinens operaházait összefogó szervezet, az Opera Europe elnöke azt írta, megérti ugyan az amerikaiakat, de ők speciális helyzetben vannak, Kelet-Közép-Európában viszont lazítani kellene végre a feltételeken, mert értelmetlen ez a tiltás. Ami egyébként alkotmányellenes is.

Mi nem tudunk bőrszín alapján különbséget tenni az énekesek között, nálunk ez tilos.”

A jogtulajdonosok eddig nem használták a „letiltás” szót, és perrel sem fenyegetőznek, de azt kérték, hogy az előadás plakátjait ragasszák keresztbe piros szalaggal, amelyen a következő szöveg szerepeljen: „A Porgy és Bess jelen formában történő bemutatása nem engedélyezett, és ellentétes a mű színrevitelének követelményeivel”. Ókovács szerint viszont azzal a bizonyos végrendelettel sincs minden rendben.

„Ira Gershwin, aki 48 évvel élte túl a Porgy és Bess bemutatását, soha életében nem tiltakozott a fehér művészek szerepeltetése ellen, aztán egy ilyen végrendeletet hagyott hátra. Ez számomra olyan, mintha a Gianni Schicchit olvasnám, ahol az aggastyán helyett mások írják a végrendeletet. Szóval ez teljesen életszerűtlen, ráadásul ma már szembe megy az alkotmánnyal. Rettentően csodálkozom azon, hogy a világot erkölcsre oktató Egyesült Államokban ez a téma egyáltalán napirenden van még. Érdemes lenne kipróbálni, mivel járna, ha bárki más valami hasonló tiltást próbálna bevezetni. Ha mondjuk Mascagni örökösei kitalálnák, hogy csak olaszok énekelhetik a mester műveit. Szóval ilyesmi az opera világában sosem létezett. 1961-ben például Grace Bumbry volt a szénfekete Bayreuth-i Vénusz, és ez már akkor sem zavart senkit” – mondta lapunknak a Magyar Állami Operaház főigazgatója, aki szerint ehhez a remekműhöz mindenkinek joga van hozzáférni. Még akkor is, ha Amerikában a szerző szent, és elvileg bármit megszabhat saját művével kapcsolatban.

Ókovács Szilveszter, akitől a napokban a New York Times is interjút kért ez ügyben, szinte várja azt a bírósági tárgyalást, amelyben arról folyik a vita, hogy az I Got Plenty of Nothing című dalt fekete vagy fehér torokból hallották-e a nézők Budapesten, és kit milyen kár ért ebből kifolyólag.

