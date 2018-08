Fanyalognak a kritikusok a sikerfilmek új Oscar-díja miatt

Los Angeles | Nem tapsikolnak a kritikusok örömükben a közönségsikereknek szentelt új Oscar-kategória bevezetéséért.

A filmakadémia részéről az utolsó lépésnek kellene lenni egy olyan haladásellenes kategória megalkotása, amely valójában a populáris filmek gettója

– írta Owen Gleiberman, a Variety című filmes portál vezető kritikusa, hozzátéve, hogy a testületnek sokkal inkább a szemellenzőitől kéne végre megválnia és helyet adnia a nagy sátorban az összes megjelent filmnek, ugyanis ezzel lehetne visszanyerni a nézőket.

A csaknem négyórás márciusi Oscar-gála televíziós közvetítését 26,5 millióan követték figyelemmel, ami a legalacsonyabb nézőszám volt a díj kilencven éves történetében.



Noha a filmakadémia 2009-ben ötről tízre emelte a legjobb film kategória jelöltjeinek számát, hogy kiszélesítse a versenyt, az elmúlt években továbbra is a művészi alkotások és nem az olyan kasszasikerek, mint a Star Wars-filmek és a 2017-es év népszerű szuperhősmozija, a Wonder Woman zsebelték be a legnagyobb elismeréseket.

A népszerű filmek kategóriája sokak szerint nem fogja orvosolni ezt a helyzetet, hanem pont azzal fenyeget, hogy az olyan közönségsikereket, mint a Fekete Párduc, a beskatulyázásuk révén megfosztja a legjobb filmnek járó trófea elnyerésének lehetőségétől.

A Twitteren sokan úgy vélekednek, hogy a testület egy másodlagos elismerést hoz létre, amelyet el is kezdtek „Fekete Párduc-díjként” gúnyolni.

A filmakadémia egyelőre nem közölt részleteket az új kategóriával és a jelölhetőség feltételeivel kapcsolatban.

Az új kategória bejelentése a legnagyobb volumenű változtatás azóta, hogy a filmakadémia két éve megígérte, 2020-ra kétszeresére növeli a nők és a kisebbségekhez tartozók számát a testületben. Alison Willmore, a Buzzfeed News kritikusa és kulturális újságírója erre utalva úgy fogalmazott, a filmakadémia megvárhatta volna, hogy a testület sokszínűbbé tételére tett erőfeszítései milyen hatással lesznek a legjobb film mezőnyének alakulására.