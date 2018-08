Évadnyitó a Jókai Színházban

Komárom | Egyebek mellett A padlás című musicalt és a Kabarét mutatja be a Komáromi Jókai Színház a 2018/ 2019-es évadban, amelynek nem titkolt célja, hogy a teátrum – miként Tóth Tibor direktor fogalmazott –„jobban szimpatizáljon a nézővel“.

A Jókai Színház igazgatója a keddi évadnyitó társulati ülésen a bérletesek számáról is beszélt: arról, hogy míg a mese-, gyerek- és ifjúsági bérleteknek köszönhetően a színház mintegy 12 ezer nézője valamilyen oktatási intézményből érkezik, addig a felnőtt bérletek jelentette öt ház nagyjából 1600 főt ültet be a nézőtérre. Tóth Tibor leszögezte, nem szeretnének matinészínházzá válni, de a tényeket nem lehet megkerülni. Kizárólag Komárom és a szűkebb környéke már nem tudja fenntartani a színházat az eddigi szinten, éppen ezért fokozottan keresik a nyitás lehetőségeit. Ennek egyik útja a koprodukció – ami egyebek mellett azzal a nyereséggel jár, hogy az ilyen módon létrehozott előadások a partnerintézményben is láthatók, jobb esetben bérletben meghirdetve.

Az új évadban az eddigiekhez képest valóban több koprodukciós előadással találkozhatunk majd a Jókai Színházban. A 66. komáromi szezon első bemutatója Szabó Attila Mátyás király krónikái című mesejátéka, a partner a Soproni Petőfi Színház. A premier időpontja: szeptember 28. A nagyszínpadi felnőtt bemutatók közül Paolo Genovese Teljesen idegenek című vígjátéka – amely egy nagy sikerű film színpadra átírt változata – a székesfehérvári Vörösmarty Színházzal közös munka, a premier február elején lesz. A stúdió-előadások között szerepel Leopold Lahola Napfoltok című tragikomédiája a Jókai Színház és a pozsonyi Színművészeti Főiskola közös produkciójaként; a darabot Rédli Károly rendezi.

A nagyszínpadon egyébként a budapesti Nemzeti Színház vendégjátéka nyitja az új évadot: Szergej Medvegyev Fodrásznő című tragikomédiája Viktor Rizsakov rendezésében a 2010-es POSZT legjobb előadása volt, a címszereplő Szűcs Nelli ugyanott megkapta a legjobb női alakításért járó díjat, s az előadás népszerűsége azóta is töretlen. Presser Gábor–Sztevanovity Dusán‒ Horváth Péter A padlás című musicalét Méhes László rendezésében decemberben mutatja be a komáromi társulat. John Kander–Fred Ebb–Joe Masteroff Kabaréja áprilisban várható, a rendező Rusznyák Gábor. A nagyszínpadon az évadot Molnár Ferenc Az üvegcipő című vígjátéka zárja Bagó Bertalan rendezésében.

A Vasmacska Stúdiószínpadon a már említett Napfoltok mellett három vendégelőadást kínál a színház. Az Élet.történetek.hu: Pira–Bella című produkcióban Borbély Alexandra és Ullmann Mónika látható. A Tisztelt Hazudozó! Molnár Piroska és Jordán Tamás jutalomjátéka: George Bernard Shaw negyven éven át levelezett az ünnepelt színésznővel, Stella P. Campbell-lel, aki a Pygmalion ősbemutatóján Elizát játszotta; kettejük kapcsolatát dolgozta föl Jerome Kilty amerikai színész a kétszemélyes „levéldrámában”. Lázár Kati Kripli Mari című Jászai Mari-estjével érkezik Komáromba.

A gyereknézők is láthatnak vendégelőadásokat a 2018/2019-es évadban: a Soproni Petőfi Színházból Michael Ende A pokoli puncspancs című zenés mesejátéka érkezik, az egri Harlekin Bábszínház pedig a Bambi című bábmusicalt hozza el a Jókai Színházba.