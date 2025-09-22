Európai turnét harangozott be Azahriah, jön Pozsonyba is

Tavalyi és tavalyelőtti turnéját követően újra európai turnéra indul márciusban Azahriah, azaz Baukó Attila: London, Amszterdam és München mellett a szlovák és a cseh fővárosban is koncertezik majd.

A turné Prágában kezdődik március 6-án, a pozsonyi közönség egy nappal később, március 7-én láthatja a magyar könnyűzene történetének egyik legnépszerűbb előadóját. A jegyértékesítés szeptember 29-én kezdődik.

Azahriah tavaly májusban a Puskás Arénában adott tripla koncertet, nem sokkal ezután bejelentette, egy időre visszavonul. Júniusban kiderült, ősszel ismét koncertezik, az MVM Dome-ban három egymást követő októberi napon lép fel – a bejelentést követő pár napon belül mindhárom koncertre elfogytak a jegyek.

Jövő tavaszi turnéját Azahriah a Facebook-oldalán jelentette be hétfőn, ahol egymás után jelentek meg a koncerthelyszínek eseményei.