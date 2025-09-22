Kultúra

Európai turnét harangozott be Azahriah, jön Pozsonyba is

Azahriah

Kép: Facebook/Azahriah

havran
Havran Kati

Ismét nemzetközi vizeken próbál szerencsét Azahriah. A hazai rajongók is örülhetnek, hiszen a kilenc állomásos turné helyszínei között Pozsony is szerepel.

Tavalyi és tavalyelőtti turnéját követően újra európai turnéra indul márciusban Azahriah, azaz Baukó Attila: London, Amszterdam és München mellett a szlovák és a cseh fővárosban is koncertezik majd. 

A turné Prágában kezdődik március 6-án, a pozsonyi közönség egy nappal később, március 7-én láthatja a magyar könnyűzene történetének egyik legnépszerűbb előadóját. A jegyértékesítés szeptember 29-én kezdődik. 

Azahriah tavaly májusban a Puskás Arénában adott tripla koncertet, nem sokkal ezután bejelentette, egy időre visszavonul. Júniusban kiderült, ősszel ismét koncertezik, az MVM Dome-ban három egymást követő októberi napon lép fel – a bejelentést követő pár napon belül mindhárom koncertre elfogytak a jegyek.

Jövő tavaszi turnéját Azahriah a Facebook-oldalán jelentette be hétfőn, ahol egymás után jelentek meg a koncerthelyszínek eseményei. 

Prágát és Pozsonyt követően Zürich, Amszterdam, London, Frankfurt, Stuttgart, München és Bécs lesz a koncertek helyszíne.

Azahriah egyébként 2023-ban és 2024-ben is fellépett számos európai nagyvárosban – a magyar szupersztárt egyre nagyobb érdeklődés övezi nemzetközi porondon.

Legújabb klipje egyébként múlt hétfőn jelent meg. A vemzavr! című dalban arról énekel, hogyan gazdagodott meg a zenélésből.

Könnyűzene
Azahriah
