Elhunyt Kassai Ilona, Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színésznő

Ganxsta Zolee szerda délután osztotta meg a Facebook-oldalán, hogy elhunyt az ismert édesanyja, Kassai Ilona.

„Tegnap este drága Édesanyám, Kassai Ilona az angyalok közé került, a Mennyek országába. Egy igazi művész volt, és a legjobb anya. Köszönöm mindenkinek, aki most egy picit megemlékezik róla a szívében.”

Kassai Ilona 97 éves volt, két évvel ezelőtt még úgy nyilatkozott, hogy nagyon reméli, hogy megéli a 100. születésnapját is. A színművész néhány éve már egy XIII. kerületi gondozóházban élt Budapesten – írja a Blikk.

Kassai már egészen fiatal korától színészi pályára készült. Szegeden Lehotay Árpád színiiskolájába járt, ahol Abonyi Tivadar, Hegedűs Tibor és Rajz János volt mestere. 1949-ben felvették a Színművészeti Főiskolára is, azonban egy rövid idő után otthagyta a képzést. Ennek ellenére a színészi karrierje nem állt meg.

Még abban az évben az Állami Bányász Színházba szerződött, majd 1951–től egyik alapító tagja lett a Faluszínháznak, (Állami Déryné Színháznak). 1976-tól az Arany János Színház művésznője volt. Szinkronszínészként is sokan ismerhették.

Munkásságát több rangos díjjal is elismerték: 1961-ben Jászai Mari-díjat, majd két év múlva a Kossuth-díjat is megkapta. Külön érdekesség, hogy sokáig ő volt a legfiatalabb Kossuth-díjas színésznő volt. 35 éves korában kapta meg a kitüntetést.

Kassai Ilona szerepelt többek között a nagy sikerű tévésorozatban, a Szomszédokban is, ahol Terikét alakította, továbbá olyan népszerű darabokban láthatták még őt a nézők, mint a Friedrich Schiller: Ármány és szerelem, Szophoklész: Antigoné, William Shakespeare: Othello, vagy a Katona József: Bánk bán.

