Elhunyt Dráfi Mátyás, a szlovákiai magyar színjátszás ikonikus alakja

Dráfi Mátyás 1942. november 17-én született Galántán. Születése éjszakáján meghalt az édesapja, megözvegyült édesanyját később Lőrincz János vette feleségül, aki a pozsonyi Déryné Színkör, a háború utáni első hazai magyar műkedvelő színjátszó együttesek egyikének alapítója volt.

Neki köszönhette, hogy már gyerekkorában belekóstolhatott a színházi világba, hiszen a Déryné Színkör munkájába ebben az időben az egykori Állami Faluszínház magyar együttesének színészei is besegítettek.

Elemistaként egy időre Érsekújvárba került a nagyapjához. Érsekújvárban látta első alkalommal a Magyar Területi Színház feliratú autóbuszt – a színészekkel való találkozás és beszélgetés nagy hatással volt rá.

Lucifer szerepe kiemelten fontos volt számára

17 évesen érettségizett, és már a főiskola előtt a Magyar Területi Színház tagja volt. 1965-ben szerzett diplomát a pozsonyi Színművészeti Főiskolán. Egy, az Új Szónak adott interjújából kiderül, hogy a főiskolás korában játszott szerepei közül sokat köszönhet Lucifer szerepének a Déryné Színkör és a Forrás Irodalmi Színpad közös Madách-produkciójában.

„Akkor fogtak meg először és a mai napig ott élnek bennem Lucifernek már a Tragédia első színében az Úrnak címzett szavai az élet vegykonyhájában önmagukat istennek képzelő, az életet kontármód elfecsérlő, a Földet önzően tönkre tévő emberekről. Madách gondolati mélysége, üzenetének örök érvényűsége döbbentett rá arra, hogy a mindennapokban nemcsak a kőművesnek, az asztalosnak vagy bárki másnak, hanem a színésznek is kötelessége a lényének és tehetségének legjobb tudása szerint kerülni a pancser munkát“

– emlékezett vissza Dráfi Mátyás 2013-ban.

Komáromban is maradandót alkotott

Az ötvenes évek végétől a komáromi Magyar Területi Színház vezető színésze, 1969-től 1971-ig igazgatója is volt. A drámairodalom nagy hőseinek egész sorát játszotta el a színpadon, és bár vendégszerepelt magyarországi színházaknál, mindig a hazai magyar színjátszás volt a szívügye: nyugdíjba vonulásáig a Magyar Területi Színház, illetve annak jogutódja, a Komáromi Jókai Színház művésze volt.

Emlékezetes alakításai közé tartozik John Proctor A salemi boszorkányokból, Lucifer Az ember tragédiájából, Tiborc a Bánk bánból, Tevje a Hegedűs a háztetőnből, Alfred Doolittle a My fair Ladyből.

2001-ben megalapította a Teátrum színházi polgári társulást. Hangjátékok, vers- és egyéb rádiós műsorok állandó közreműködője, kulturális műsorok műsorvezetője, és előadóművészként is népszerű volt. Több énekes, verses hanghordozója is megjelent (Dalok, sanzonok; Hazai csokor).

Hat évtizeden keresztül a pályán

Dráfi Mátyás több mint hat évtizeden át volt a színészi pályán. A hosszan tartó színészi karrierjéről azt vallotta, hogy bár a színház az elillanó pillanatok művészete,

„a színpadon mégis azt kell éreznem, hogy a közönség számára valami maradandót tudtam alkotni. Talán ezért van az, hogy nem tartozom a »megelégedős« színészek közé. Más dolog hinni a pályában, és más megelégedni azzal, amit az ember nyújtani képes.”

Szlovák és magyar filmekből is ismerheti a közönség. 2021-ben a Magyar Passióban szerepelt, egy évvel később pedig a Zanox – Kockázatok és mellékhatások című filmvígjátékban volt látható. A hazai közönség az elmúlt években tévésorozatok szereplőjeként találkozhatott vele a televízió képernyőjén.

2023-ban átvehette Magyarország legrangosabb művészeti- kulturális elismerését, a Kossuth-díjat.

