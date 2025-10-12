Elhunyt Diane Keaton Oscar-díjas színésznő

A színésznő a Woody Allen rendezésében készült, Annie Hall című filmért 1978-ban kapott Oscar-díjat, emellett a Vörösök, a Marvin szobája és a Minden végzet nehéz című filmekben nyújtott alakításáért is Oscarra jelölte az amerikai filmakadémia.

Los Angelesben született Diane Hall néven, apja mérnök, anyja félhivatásos fényképész (és korábbi Mrs. Los Angeles) volt.

Kaliforniában folytatott színészi tanulmányokat, majd egy kis New York-i színházban debütált, ekkor vette fel anyja családnevét.

A színésznő 1968-ban beugróként került a Hair című musicalbe a Broadwayn. Nemsokára eljátszhatta Woody Allen Játszd újra, Sam! című vígjátékának egyik főszerepét is, és alakításáért Tony-díjra jelölték.

1970-ben állt először a kamera elé, 1972-ben Francis Ford Coppola A keresztapa című filmje jelentette számára az igazi áttörést. Még abban az évben szerepelt a Woody Allen rendezte Játszd újra, Sam! filmváltozatában is, 1977-ben pedig az Annie Hallt forgatta a rendezővel, akihez akkor már romantikus kapcsolat is kötötte. Sokak szerint az Annie Hallban nyújtotta élete legnagyobb alakítását, emellett a filmbeli megjelenésével, stílusával, ruháival és frizurájával divatot is teremtett.

A következő években Allen Belső terek és Manhattan című filmjeiben játszott. Azt követően azonban útjaik a magánéletben szétváltak, bár barátságuk megmaradt, és még később is dolgozott a rendezővel (A rádió aranykora, Rejtélyes manhattani haláleset).

1980-ban Warren Beattyvel forgatta a Vörösök című történelmi, életrajzi drámát, amelyben egy újságírót alakított, és játékát Oscar-díjra jelölték.

Szerepelt A keresztapa két folytatásában, az Örömapa mindkét részében és az Elvált nők klubja című, 1996-ban bemutatott vígjátékban. A Jerry Zaks rendezésében készült, szintén 1996-ban a mozikba került Marvin szobájáért, amelyben Meryl Streeppel és Leonardo DiCaprióval játszott együtt, ismét Oscar-díjra jelölték.

Diane Keaton a nyolcvanas évektől rendezőként is dolgozott, leforgatta a Twin Peaks című, nagy sikerű tévésorozat egyik epizódját, valamint több zenei videót is rendezett. 1995-ben debütált első egész estés játékfilmjével, az Álmok hősei című drámával. 2000-ben pedig megrendezte a Női vonalakat, amelyben Meg Ryan, Lisa Kudrow és Walter Matthau is szerepelt.

2003-ban Jack Nicholson és Keanu Reeves voltak a partnerei Nancy Meyers Minden végzet nehéz című, szintén nagy sikerű vígjátékában, és játékát ismét Oscar-jelöléssel jutalmazta a filmakadémia.

Romantikus vígjátékokban és drámákban egyaránt szerették a nézők. Legutóbbi munkái között volt Paolo Sorrentino Az ifjú pápa című tévésorozata is, amelyben egy apácát alakított. A filmvásznon utoljára a Mindörökké nyár című filmjét láthatta a közönség tavaly.

Pályája során számos alkalommal formált meg érzékeny, okos és humoros, ugyanakkor excentrikus, szabad szellemű, független gondolkodású nőket.

Színészetét Oscar-díja mellett két Golden Globe-díjjal is elismerték, megkapta a brit filmakadémia díját, és több életműdíjjal is kitüntették.

Soha nem ment férjhez, Woody Allen után Al Pacinóhoz és Warren Beattyhez is romantikus szálak kötötték. Ötvenes éveiben két gyermeket fogadott örökbe. A színészet és a rendezés mellett a fotózás és díszlettervezés is foglalkoztatta.

Önéletrajzi könyve 2012-ben magyarul is megjelent.

Váratlan halálhíre az egész művészvilágot megrázta. A People magazin közlése szerint családja mindenkit arra kért, hogy tartsák tiszteletben gyászukat.