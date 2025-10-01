Elhunyt a legendás kultúraszervező, Boda Ferenc

Gyermekkorától kezdve megvolt benne az igény a magyar kultúra ápolására, továbbadására. Szavalt, színjátszó csoport tagjaként szerepelt, énekkarban énekelt, szólóénekléssel is próbálkozott, mindenből kivette a részét.

A Bódva-völgyben, a Kanyapta mentén a népművészeti rendezvények sokasága, ének-, néptánc- és gyermekcsoportok sikerei járási, megyei, országos és nemzetközi szinten fémjelezték Boda Ferenc szervezői tehetségét.

Legtöbben azonban az Egressy Béniről elnevezett amatőr színjátszó seregszemle „mindeneseként“ ismerték meg őt. Az általában sanyarú anyagi lehetőségek ellenére minden évben új kihívásnak tekintette a fesztivál megszervezését.

A Falusi Színjátszók Országos Fesztiválja néven induló rendezvény első helyszíne Királyhelmec volt, ám az ottani szervezők enyhén szólva nem voltak a helyzet magaslatán. A komáromi Jókai Napok keleti „konkurenciájának” ötlete épp hamvába halt volna, amikor Boda Ferenc bejelentette, hogy áttelepíti a fesztivált Szepsibe, valamint a közeli Buzita községbe, ahol a kultúrház hatalmas színpadának köszönhetően nagyobb szabású, komoly díszlettel és népes szereplőgárdával felvonuló produkciók is elfértek. A két település önkormányzata tárt karokkal fogadta a kezdeményezést, amelynek hamarosan utánozhatatlan hangulata lett, városi csoportok is részt akartak venni rajta, ezért át kellett keresztelni Egressy Béni Országos Színjátszó Fesztiválra.

A rendezvény életműdíját a hazai magyar amatőr színjátszó mozgalomban végzett több évtizedes kiemelkedő tevékenységért, illetve az amatőr színjátszó versenyek szervezői munkájáért ítélik oda. Ezt a díjat hosszú éveken át Boda Ferenc adta át másoknak, 2017 novemberében azonban ő vehette át a szepsi művelődési házban.

Nem ez az első elismerés, amit pályafutása során kapott. 2003-ban Wlassics Gyula-díjjal tüntették ki Magyarországon, 2008-ban megkapta a Kassa Megyei Közgyűlés legmagasabb elismerését, 2011-ben pedig a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjét. 2014-ben a Csemadok Országos Elnöksége által alapított Gyurcsó István-díjban részesült.