Eldőlt a Sziget sorsa

A fesztivál megmentését elviekben mindegyik frakció támogatta. A vita arról szólt, hogy a főváros felbontsa-e a jelenlegi tulajdonossal kötött ötéves, 2026-ig érvényes szerződését a Hajógyári-sziget területfoglalására, anélkül, hogy garanciát kapnának arra, hogy az új tulajdonos megtartja a rendezvényt.

Pénzügyi és garanciális viták

Amennyiben a főváros felbontaná a szerződést, 200 millió forinttól esne el, ezt az összeget ugyanis a jelenlegi tulajdonosnak akkor is ki kellene fizetnie, ha jövőre nem rendezi meg az évek óta veszteséges fesztivált. A Fidesz azzal érvelt, hogy egy csődközelben lévő város ekkora összegről nem mondhat le, a Tisza pedig azt kifogásolta, hogy a javaslat értelmében sem az új befektető, sem az állam nem vállal garanciát a fesztivál megrendezésére.

Karácsony azt kívánta elérni, hogy a közterület-használatról szóló szerződés tíz évre szóljon, az első három évben pedig a mostani 65 százaléknál magasabb kedvezményt adjanak, hogy a rendezvény később kompenzálhassa a veszteségeket. Emellett a budapesti fiatalok féláron juthassanak hozzá a hetijegyhez, és a főváros is részesedjen a fesztivál bevételeiből.

A kompromisszum hiánya

A Vitézy Dávid vezette Podmaniczky Mozgalom frakciója javasolta, hogy a főpolgármesteri hivatal kommunikációs költségvetéséből kompenzálják a kedvezmény miatti bevételkiesést. Ezt később a Tisza Párt is támogatta, módosítva azzal, hogy a kormány a turizmusfejlesztési kasszából pótolja a főváros kieső bevételeit.

Végül a Tisza elvetette saját feltételeit, és beállt Vitézyék javaslata mögé, kiegészítve azzal, hogy a „leendő Tisza-kormány” a Magyar Turisztikai Ügynökségen keresztül két éven át megtérítené a kedvezményt. A közgyűlés a Podmaniczky-módosítást megszavazta, a Tiszáét azonban nem.

Gerendai újra beszállt volna

A közgyűlésen felszólalt Gerendai Károly, a fesztivál alapítója is, aki 2017-ben értékesítette az irányítási jogokat, majd 2022-ben az összes részesedését. Most új cége vette volna át a Sziget rendezési jogát, mert elmondása szerint a jelenlegi tulajdonos már eldöntötte: 2025-ben nem lesz fesztivál.

Gerendai arra kérte a képviselőket, hogy gyorsan bontsák fel a mostani szerződést, és ne várjanak a soros novemberi ülésig, hanem rendkívüli ülésen kössenek újat az új befektetővel, különben kifutnak az időből. Figyelmeztetett: ha nem születik megállapodás, kiszáll a szervezésből. Mivel a többség nem támogatta Karácsony javaslatát, a kérdés eldőlt — jövőre nem lesz Sziget.

Politikai ütközet

A szavazás után Gerendai Károly értetlenségének adott hangot, mondván: a bevételkiesésre megoldást kínáló módosító javaslat végül átment, mégis elutasították a főpolgármester tervét.

Karácsony Gergely közösségi oldalán így reagált:

„Akkor hát nem lesz Sziget. Nem lesz fővárosi bevétel, a nemzetgazdaság is elesik több tízmilliárd forinttól és a budapestiek is a kedvezményektől.”

A főpolgármester szerint a Tisza Párt és a Fidesz politikai döntést hozott, miközben a Tisza frakció „naponta váltogatta a véleményét”.

A Tisza budapesti frakciója erre úgy reagált, hogy „Karácsony Gergely miatt került veszélybe a Sziget Fesztivál jövője”, és szerintük a főpolgármestert „nem Budapest érdekei, hanem politikai háttéralkuk vezérlik”.

Vélemények vihara

Az éjszaka folyamán valóságos kommentháború indult a közösségi oldalakon. Sokan úgy látják, a fesztivál pártpolitikai csatározások áldozata lett. Mások szerint viszont nem éri meg fenntartani egy évek óta veszteséges rendezvényt. Számos hozzászóló a turizmusból származó bevételek és a városimázs sérülését tartja a legnagyobb veszteségnek. Több művész és közéleti személyiség is megszólalt, felidézve a Szigethez kötődő emlékeit és a fesztivál kulturális jelentőségét.



