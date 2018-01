Egymásnak adják a kilincset a veteránok, azaz: koncertajánló az év első feléből

Az év első felében sok egykori, illetve pár jelenlegi külföldi sztárzenekar és előadó felbukkanására lehet számítani hazánkban. Bár továbbra is Pozsony az első számú célállomás, néhányan azért megleptek minket. A legjobban talán a rozsnyói Nazareth-koncertnek örülünk, ha nem is merjük megtippelni, mit vár-hatunk a csapattól 2018-ban.

UK Subs



A veterán brit punk-kommandó sem az elkényeztetett fővárost rohamozza meg, hanem Kassát, ahol emberemlékezet óta nem lépett fel ekkora legenda a műfajból. A koncert február 1-én lesz a Colosseumban, és szerintünk nem érdemes kihagyni, illetve felesleges számolgatni, hány éves Charlie Harper frontember, aki az alapfelállásból egyedüliként maradt a csapatban (Az évtizedek alatt 61 gitáros, basszusgitáros és dobos cserélődött ki körülötte.) Aki mostanában nem látta őket élőben, és kedélyes nosztalgiakoncertre számít, az téved. „A UK Subs sosem lesz önmaga paródiája, mert nem saját magunktól vagyunk oda, hanem a korszak előtt szeretnénk tisztelegni” – mondta lapunknak Charlie Harper 2011-ben, amikor egy pozsonyi koncerthelyszínt robbantott fel.



Sepultura



Ez sem ugyanaz a Sepultura, amely anno a brazil őserdőkből érkezett a világ legnagyobb arénáiba, de a jelenlegi felállás is rendkívül izgalmas. Március 2-án a pozsonyi Majestic Music Club színpadán igyekeznek bebizonyítani a trash metal rajongóinak, hogy változatlanul oda kell figyelni rájuk, és hogy a Max Cavalera-korszak iránti nosztalgia a Machine Messiah című tavalyi lemez után végérvényesen értelmét vesztette.



Laibach



Ha létezik kultikus zenekar KeletEurópában, akkor az az immár 38 éves szlovén (eredetileg persze jugoszláv) Laibach, az indusztriális zene és a techno úttörője. Nem könnyű megfogalmazni, mekkora hatást gyakorolt ez a kommunista és náci jelképeket használó avantgárd művész- és provokátorcsoport a szocialista blokk kultúrpolitikájára. Pedig – válaszolták ironikusan az ellenük felhozott vádakra – „csak annyira vagyunk nácik, amennyire Hitler festő volt”. Tény, hogy a dolgok visszájára fordítása érdekében bátran nyúltak bármihez, legyen az giccses popsláger, Wagner-opera vagy nemzeti himnusz. És az is tény, hogy a brit Frankie Goes To Hollywoodtól a Rammsteinen át Marilyn Mansonig sokan táplálkoznak a laibachi örökségből, akár a látványelemek, akár a szövegek tekintetében. Március 22-én érkeznek Pozsonyba, a Majestic Music Clubba.



Nazareth



Az eredeti négyesből Dan McCafferty énekes és Pete Agnew basszusgitáros tartott ki máig a skót hard rock zenekarban. Világhírűek az 1975-ös Hair of the Dog albummal lettek, ezen szerepelt a Love Hurts című ballada is, amelyet azok is ismernek, akik az utóbbi harminc évben kizárólag kívánságműsorokat hallgattak a rádióban. Népszerűségük évtizedek óta töretlen, még azt is megengedhették maguknak, hogy visszautasítsák Axl Rose felkérését, aki az esküvőjére szerette volna meghívni őket játszani. Legutóbbi lemezük, a Big Dogz 2011-ben jelent meg. A Nazareth kisebb turnét bonyolít le Szlovákiában, április 25-én a dunaszerdahelyi sportcsarnokban, 26-án az érsekújvári sportcsarnokban, 27-én pedig a rozsnyói sportcsarnokban lép fel.



Gipsy Kings and Chico



Senkit se tévesszen meg a név: az eredeti Gipsy Kings már a múlté, a francia formáció énekese, Chico Bouchikhi viszont elperelte a márkanevet, és büszkén használja, miután sokáig Chico & The Gypsies néven volt kénytelen haknizni. Ő mutatta meg a világnak, milyen lehetőségek rejlenek a flamencóban. Az eredeti csapat a flamenco sevillanasnak nevezett ágát művelte, arab és dél-amerikai stílusokkal, valamint pop-és rockzenei elemekkel hígítva. 1987-ben jelent meg első két igazi világslágerük, a Bamboleo és a Djobi Djoba. Chico a 90-es évek végén egy kicsit közelebb engedte magához a popzenét, ezért az igényesebb közönség lassan elpártolt tőle. Mostanában azonban visszatért a gyökerekhez, úgyhogy az április 30-i koncert a pozsonyi Aegon Arénában akár izgalmas is lehet.



James Blunt



Ez a keményvonalas katonai családból származó brit fiatalember a hadseregnél egészen a századosi rangig jutott. Szolgált Koszovóban is, majd 2002-ben egy gyors huszárvágással az EMI lemezkiadóhoz igazolt, ahol rekordgyorsasággal szupersztárrá avanzsált. 2004-es You're Beautiful című dala minden jelentősebb zenei díjat besöpört, öt Grammy-jelölést kapott, maga az album pedig több mint 12 millió példányban kelt el világszerte. Rendkívül megosztó szerző-előadó, sokak szerint elviselhetetlenül giccses balladákat ír, mások úgy vélik, lehetetlenség ellenállni ennek a modern kori trubadúrnak, aki május 10-én lép fel zenekarával a pozsonyi Nemzeti Teniszközpontban (NTC).



Lenny Kravitz



Ugyanaz a helyszín, egészen más zene: június 5-én végre ellátogat hozzánk Lenny Kravitz, méghozzá a Raise Vibration turné keretében. Vannak, akik azt állítják, ő is túl van már a csúcson, de egy YouTube-on végzett néhány perces kutatás után megállapíthatjuk, hogy 2018-ban sem akármilyen élmény egy Lenny-koncert. Egyébként akinek a magyar főváros közelebb esik, június 3-án a Budapest Arénában is megnézheti ugyanezt a show-t. A 90-es évek egyik kiemelkedő rockzenészének tartott Lenny Kravitz 20 éves pályafutása során bátran vegyítette a hangzásokat és a stílusokat. Zenéjét elsősorban a '60-as, '70-es évek soulja és funkja inspirálja. Tíz albuma több mint 38 millió példányban kelt el világszerte.



The Offspring



Ők is jöhettek volna húsz évvel ezelőtt, amikor a legizgalmasabbak voltak. Dexter Holland és csapata sokak szerint már akkor is felvizezett punk-rockot művelt, mások máig imádják őket. Június 13-án az Incheba Expo Arénában kiderül, mennyire maradt népszerű tájainkon ez a csapat. Idén új lemezt ígérnek, amely a hat éve megjelent Days Go By-t követő tizedik korongja lesz a könnyed kaliforniai punkstílus mellett hűségesen kitartó bandának.



Sting



Nem akárhol (a pozsonyi várban) és nem akármilyen jegyárakkal (100–230 euró) lép fel nálunk Sting június 26-án. A huszadik-huszonegyedik század egyik legtehetségesebb dalszerzőjét és legegyedibb hangú előadóját látni tehát nem mindenkinek adatik meg, amit nagyon sajnálunk. Egyelőre nem tudni, mire számíthatnak a módos szerencsések, Sting ugyanis simán kiáll tízezres közönség elé is egy szál gitárral, máskor meg füstös klubokban örömzenél a helyi zenekarral.