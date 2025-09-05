Egy helyett rögtön négy előzetes készült az Egykutyához, amelyben Tóth Károly is játszik

Négy új, különleges karakter-előzetes érkezett az Oscar-díjas Deák Kristóf (2017, Mindenki) nagyjátékfilmjéhez. A Egykutya premierjét a Miskolci CineFest Nemzetközi Filmfesztiválon tartják. A négy karakter egyikét alakító kassai színésszel, Tóth Károllyal itt beszélgettünk nemrégen a film kapcsán.

A négy rövid előzetes a történet egy-egy kulcsfiguráját állítja a középpontba. A videók egyenként engednek mélyebb bepillantást a négy főhős – Döbrösi Laura, Bakonyi Alexa, Tenki Dalma és Tóth Károly karaktereinek – személyiségébe. A jelenetekből kirajzolódik, hogy a film egyetlen sorsfordító találkozás köré épül, ahol élet-halál kérdése, hogy a régi barátok ismét szót értsenek.

Patika (Döbrösi Laura) a filmben az egyszerre erőt és törékenységet sugárzó, szuggesztív és titokzatos házigazda.