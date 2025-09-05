Forrás: InterCom
Egy helyett rögtön négy előzetes készült az Egykutyához, amelyben Tóth Károly is játszik
Az előzetesek egy-egy karakter szempontjából engednek bepillantást a történetbe. A magyarországi mozikba egy hónap múlva érkezik, majd nálunk is látható lesz az Oscar-díjas Deák Kristóf Egykutya című alkotása.
Négy új, különleges karakter-előzetes érkezett az Oscar-díjas Deák Kristóf (2017, Mindenki) nagyjátékfilmjéhez. A Egykutya premierjét a Miskolci CineFest Nemzetközi Filmfesztiválon tartják. A négy karakter egyikét alakító kassai színésszel, Tóth Károllyal itt beszélgettünk nemrégen a film kapcsán.
A négy rövid előzetes a történet egy-egy kulcsfiguráját állítja a középpontba. A videók egyenként engednek mélyebb bepillantást a négy főhős – Döbrösi Laura, Bakonyi Alexa, Tenki Dalma és Tóth Károly karaktereinek – személyiségébe. A jelenetekből kirajzolódik, hogy a film egyetlen sorsfordító találkozás köré épül, ahol élet-halál kérdése, hogy a régi barátok ismét szót értsenek.
Patika (Döbrösi Laura) a filmben az egyszerre erőt és törékenységet sugárzó, szuggesztív és titokzatos házigazda.
Nóra (Bakonyi Alexa) a harsány, nyers és büszke művész.
Vica (Tenki Dalma) a kétgyermekes édesanya, aki nélkülük nem tudná elképzelni az életet.
Honda (Tóth Károly) a slusszkulcspörgető alfahím, aki habzsolja az élvezeteket.
Deák Kristóf filmje a 21. Miskolci CineFest Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában mutatkozik be, ahol szeptember 8-án 18 órától tekinthetik majd meg a nézők egy közönségtalálkozós vetítés keretében. Ezt követően az Egykutya október 2-án debütál a magyar mozikban.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.