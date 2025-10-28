Dunaszerdahelyen kivágás fenyegette azt a fát, amely egy óriás festményt inspirált

A somorjai At Home Galériában nyílt This is the Skin of a Tortured Forest című kiállítás fő eleme egy óriási fenyőt ábrázoló festmény, amelyet szokatlan, kék színben festett meg Helen Tóth. A színválasztás porcelán- és kerámiaalkotásokra utal, tehát alapvetően törékeny matériát juttathat eszünkbe – az alkotó a fák és az erdők sebezhetőségére figyelmeztet.

Vagy akár, ahogy arra cím is utal, egy levedlett bőrrétegre. Mi történik, ha az erdő elveszíti védőrétegét? – teszi fel a kérdést Helen Tóth. A zsinagóga felső terében található másik alkotás a holdfényes éjszaka hangulatát eleveníti meg. A Hold csendes tanúja a lent zajló eseményeknek.

Helent arról faggattam, hogy miért érdekli ennyire az erdő, hogy miből építkezik műveiben a természet iránti felelősség, és hogy elmúlt években hogyan került a nemzetközi képzőművészeti színtér figyelmébe.

Honnan ez a szoros kötődés a fákhoz és az erdőhöz? Dunaszerdahelyi vagy, nem egy fenyvesekkel borított vidéken nőttél fel.

Pont ezért. Dunaszerdahelyen rengeteg fát vágtak ki, mióta felnőttem. A mostani kiállítás számára egy olyan fát festettem meg, ami még éppen megvan. Ott él, ahol felnőttem, a Vidékfejlesztési Szakközépiskola mellett, ahol édesapám tanított. Gyerekként együtt nőttem az iskola melletti fákkal. Kevés olyan helyszín van a városban, ahol többféle tűlevelű fa nő, ráadásul ilyen gyönyörű. Valójában akkor tudtam meg, hogy tervben van a fa kivágása, amikor elmentem lefotózni ehhez a festményhez. Azóta már tudjuk azt is, hogy egyelőre megúszta a kivágást, a föld alatti parkolót nem fogják megépíteni.

Gyerekkoromban sokat jártunk a Tátrába. Akkor még nem tudtam megfogalmazni miért volt rá szükségem, de már akkor rajzoltam a fákat.

Később, a főiskolán állt össze a kép: nekem az erdő az a hely, ahol teljes nyugalmat érzek. Szinte fenomenológiai nyugalmat.

Az erdőben nem kell semmit tenni azért, hogy az ember lelke kiüresedjen. Az erdőben nincsenek szabályok, más elvek szerint működik minden. Egy teljesen más világ ahhoz képest, amiben úgy egyébként az életünk zajlik.