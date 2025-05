Dunaszerdahely három napra a diákszínjátszók Párizsa lett – véget ért a Duna Menti Tavasz

Idén 25 csoport érkezett, pontosan ugyanannyi, mint tavaly, illetve tavalyelőtt – csak a kategóriánkénti megoszlás volt más. A bábosoknál csupán 6, a színjátszók mezőnyében 19 csoport lépett fel az ország minden részéből, Komáromtól Tiszacsernőig. Öten szerkesztett játékot adtak elő, ezeket külön kategóriaként értékelte a zsűri, de a három nap során felmerült bennük a kérdés, hogy érdemes-e szétválasztani a szerkesztett játékokat és a színdarabokat, mert előbbiekből évről-évre nagyon kevés van.

Színes és színvonalas kínálat

Benes Tarr Csilla színész és drámatanár, a Vekker Műhely tagja tizenötödik alkalommal zsűrizett a Duna Menti Tavaszon, így figyelemmel kísérhette a csoportok fejlődését. Szerinte az idei kínálat rendkívül színes és színvonalas volt.

A rendszeresen visszajáró csoportoknál érezhető, hogy a rendező-pedagógusok évek óta dolgoznak a gyerekekkel. Mernek formai újításokkal kísérletezni, karaktereket hoznak a színpadon, gyakran improvizálnak, összeszokott csapatként működnek, a témaválasztások és rendezések is egyre bátrabbak.

– jelentette ki.

A színjátszó-zsűri legtapasztaltabb tagja örömmel konstatálta, hogy egyre több pedagógus-rendező indul ki a gyerekek igényeiből, mert érdekli őket, mi foglalkoztatja diákjaikat. „Feldolgoztak olyan témákat is, mint a testvérkapcsolat, a félelem, a szorongás, vagy a generációk közti különbségek és összekötő kapcsok. A gyermek- és diákszínjátszásnak arról is kell szólnia, hogy teret kapjanak a szereplők ötletei. Örültem a népmese-feldolgozásoknak és a szerkesztett népi játékoknak is, amelyeket főleg a legkisebbek, az ovisok hoztak. Látszott rajtuk, hogy értik és szeretik, amit csinálnak.“

A színész-drámatanár hangsúlyozta, hogy a keleti országrészből érkezők számára hatalmas ajándék a hosszú utazással egybekötött dunaszerdahelyi szereplés.

Szívják magukba az élményeket, megnézik az összes előadást, alig akarnak innét hazamenni. Körülbelül olyan ez nekik, mintha mi elmennék Párizsba. Bízom benne, hogy beoltódnak a kultúrával és maradnak, mert a pedagógusoktól sokszor azt hallom, nehéz meggyőzni a szülőket, hogy érdemes színjátszó körbe járatni a gyerekeiket. Fontosnak tartanám az előválogatók visszahozását, mert mentorprogramként is működtek. Folyamatában is lehetett értékelni a munkát, szakmai tanácsokkal segíteni a csoportvezetőket, akik nem tanultak színházi rendezést, és ki vannak éhezve a visszajelzésre, véleményekre. Még akkor is fontos lenne ez, ha ma már kevesebb a csoport és gyakorlatilag valamennyi jelentkező meghívást kap a Duna Menti Tavaszra

- véli a szakember.

Három különdíj is gazdára talált

Idén egyébként olyan magasnak bizonyult a színvonal a színjátszóknál, hogy három produkciót is gyémánt sávval jutalmaztak, emellett még további három különdíj talált gazdára.

A négy színjátszó-zsűritag közül hárman – Tóth Tibor Jászai-díjas komáromi színművész, Hostomský Fanni színésznő és a magyarországi Egervári György dráma- és színházpedagógus – először értékeltek ezen a fesztiválon, azaz „szűz szemmel“ nézték a produkciókat, nem tudták összehasonlítani őket a csoportok korábbi előadásaival, Benes Tarr Csilla pedig a folyamatosságot képviselte.

A bábos-zsűri szerint ebben a kategóriában sem lehet panasz a minőségre, annak ellenére, hogy idén csak hat csoport jelentkezett a fesztiválra. Számukra egyébként elérhető egy mentorprogram, amelyet Kecskés Marika bábművész vezet, a Duna Menti Tavasz keretein kívül. A bábelőadásokat Badin Ádám, a rozsnyói Meseszínház alapítója, a magyarországi Szluka Judit bábszínész-mesemondó, valamint Csepi Zsuzsa, a dunaszerdahelyi Aranykert Bábszínház vezetője alkotta. Utóbbi zsűrielnökként a mai díjátadón megemlékezett Dusza István színikritikus-újságíróról, lapunk egykori munkatársáról is, akinek nagy vágya volt, hogy bibliai történetek is szerepeljenek a Duna Menti Tavasz műsorán.

Dusza Pista most biztosan mosolyog odafent

– jegyezte meg Csepi Zsuzsa, mert az utóbbi években és idén is bátran nyúltak a bábosok bibliai témákhoz.

Megtudhattuk tőle, hogy ebben a kategóriában eredetileg kilenc csoport szerepelt volna, de közülük három nem tudott fellépni betegség és egyéb okok miatt.

A DAC meccseire emlékeztetett a hangulat

Megdícsérte a remek közönséget is, akik „szinte már a DAC-meccsek hangulatát“ varázsolták a nézőtérre az előadások szüneteiben, viszont pisszenés nélkül, érdeklődve nézték a produkciókat. Csepi Zsuzsa kiemelte, hogy idén két előadás is érkezett ugyanabból a pozsonyi iskolából: úgy tűnik, az évek óta működő Duna utcai Iciri-piciri bábcsoport sikereit látva a kisebbek is ki akarták próbálni a bábozást. (Ez a próbálkozás olyan jól sikerült, hogy a Még Iciri-piciribbek első fellépésükről rögtön arany sávos minősítéssel térhetettek haza. A „nagyok“ pedig átvehették a gyerekzsűri díját, ami elmondásuk szerint mindennél többet ér számukra).

Értékelése végén Csepi Zsuzsa azt üzente a politikusainknak, nézzék már meg ezt a csodálatos fesztivált és próbálják anyagilag is támogatni, mert ennek a csaknem ötven éves mozgalomnak most már kötelező megmaradnia. Nos, a művelődési ház nagytermének nézőtéren nem igazán szoktunk látni politikusokat, leszámítva az ünnepélyes megnyitót, ahol mindig szívesen szónokolnak nemzettudatról és közösségről.