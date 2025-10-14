Cliff Richard 85 éves – Egy korszakokon átívelő életmű

Az akkor még brit gyarmaton, Indiában született 1940. október 14-én, Harry Rodger Webb néven. Hétéves volt, amikor a család visszatért Angliába. A rock and roll megjelenése az ötvenes évek közepén őt is magával ragadta: különböző zenekarokban énekelt, majd a Drifters nevű formációban talált stabil társakra. A zenekar később Shadows néven vált ismertté, ő pedig művésznevét a Little Richard iránti tiszteletből választotta.

Első kislemeze 1958-ban jelent meg, a Move It című dalt John Lennon később az első igazi brit rock and roll-számként emlegette. A dal kiszabadította a szigetország popzenéjét az amerikai mintakövetésből, és új korszakot nyitott:

Cliff Richard hamar a „brit Elvis” szerepében találta magát, tömeghisztériát keltő fellépéseivel és gyors egymásutánban születő slágereivel.

A Living Doll és a Travellin’ Light listavezetők lettek, és Richard népszerűsége a hatvanas évek elejére nemcsak a koncertszínpadokon, hanem a filmvásznon is megszilárdult. A The Young Ones és a Summer Holiday című zenés filmek generációk kulturális emlékezetébe íródtak bele.