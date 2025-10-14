YouTube-csatornáján jelentette be születésnapi turnéját (Forrás: YouTube)
Cliff Richard 85 éves – Egy korszakokon átívelő életmű
A brit popzene egyik legnagyobb hatású előadója ma ünnepli 85. születésnapját. Karrierje a rock and roll hajnalán indult, ritka folytonossággal ívelt át hat évtizeden, és máig töretlen.
Az akkor még brit gyarmaton, Indiában született 1940. október 14-én, Harry Rodger Webb néven. Hétéves volt, amikor a család visszatért Angliába. A rock and roll megjelenése az ötvenes évek közepén őt is magával ragadta: különböző zenekarokban énekelt, majd a Drifters nevű formációban talált stabil társakra. A zenekar később Shadows néven vált ismertté, ő pedig művésznevét a Little Richard iránti tiszteletből választotta.
Első kislemeze 1958-ban jelent meg, a Move It című dalt John Lennon később az első igazi brit rock and roll-számként emlegette. A dal kiszabadította a szigetország popzenéjét az amerikai mintakövetésből, és új korszakot nyitott:
Cliff Richard hamar a „brit Elvis” szerepében találta magát, tömeghisztériát keltő fellépéseivel és gyors egymásutánban születő slágereivel.
A Living Doll és a Travellin’ Light listavezetők lettek, és Richard népszerűsége a hatvanas évek elejére nemcsak a koncertszínpadokon, hanem a filmvásznon is megszilárdult. A The Young Ones és a Summer Holiday című zenés filmek generációk kulturális emlékezetébe íródtak bele.
A Beatles megjelenése alapjaiban rendezte át a brit popzenei mezőnyt, ám Cliff Richard nem tűnt el a süllyesztőben: stílusát fokozatosan alakította át, a beat, majd a dallamos popzene felé fordult. Élete egyik legnagyobb sikerét 1968-ban a Shadows nélkül aratta, amikor a Congratulations című dallal megnyerte az Eurovíziós Dalfesztivált. A szám azóta is a brit kulturális identitás része; a királynőt születésnapján évtizedeken át ezzel köszöntötték.
Ezek után népszerűsége egy időre alább hagyott, de 1976-ban visszatért a listákra: az I’m Nearly Famous című lemez és a Devil Woman sikere nemcsak Nagy-Britanniában, hanem az Egyesült Államokban is új fejezetet nyitott számára. A nyolcvanas években egy karácsonyi dal, a Mistletoe and Wine volt legnagyobb sikere, amelyet azóta is játszanak a brit rádiók az ünnepi időszakban. De megénekelte egy korszakos találmány, a hordozható kazettás magnó, a walkman megjelenését is a Wired For Sound című dalban, ami nagy sláger lett.
Cliff Richard 1995-ben első popelőadóként kapott lovagi címet II. Erzsébet királynőtől, ezzel hivatalosan is a brit kulturális kánon részévé vált. Száznál is több albumot adott ki, és karrierje során egyedülálló módon minden évtizedben volt legalább egy listavezető dala.
Előadói pályája mellett filantróp tevékenysége is figyelemre méltó: már az 1960-as évek végén alapítványt hozott létre az éhező gyermekek megsegítésére, és évtizedeken át aktívan támogatta a különböző jótékonysági kezdeményezéseket.
Magánéletét következetesen védte a nyilvánosság elől, a botrányok is sokáig elkerülték. A 2014-ben ellene indított zaklatási ügy – amely végül teljes felmentéssel zárult – átmenetileg árnyékot vetett a pályájára, de Richard határozottan lépett fel: jogi úton tisztázta nevét és kártérítési pert nyert.
Miközben kortársainak többsége már évtizedekkel ezelőtt visszavonult, Sir Cliff Richard továbbra is aktív. 85. születésnapját új turnéval ünnepli Ausztráliában, Új-Zélandon és az Egyesült Királyságban. A Mirror Books idén fotóalbummal tiszteleg életműve előtt (Cliff at 85 – There’s no stopping him).
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.