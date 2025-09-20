Cardi B visszatért, és hozza a drámát

A hiphop koronázatlan királynője 2018-ban robbant be az Invasion of Privacy-vel, most pedig egy érettebb, tudatosabb, mégis nyersen szókimondó oldalát tárja a közönség elé. Az új lemez nagyszabású és személyes egyszerre: reflektál saját karrierjére, botrányaira, sebezhetőségére, ugyanakkor nem enged a jól ismert, pimasz Cardi-hangvételből.

A korábban is slágerlistákat uraló dalok, a WAP (Megan Thee Stallion közreműködésével), az Up, az Outside és az Imaginary Playerz – mellett rengeteg új szám is helyet kapott a lemezen. A vendégelőadók névsora szinte sztárparádé, ráadásul főként női közreműködők szerepelnek rajta: Summer Walker, Selena Gomez, Kehlani, Lizzo, Cash Cobain, Lourdiz, Tyla, valamint Janet Jackson, utóbbi a Principal című dalban. És persze Cardi B ismét összeállt Megan Thee Stallionnal a WAP kedvéért.

A lemez körüli kampány is figyelemre méltó: alternatív borítóként Cardi bírósági ügyeiről készült fotókat használt, a promóvideókat pedig a New York-i metróban forgatta, hangsúlyozva, hogy továbbra sem felejti el bronxi gyökereit.

„Azóta sok mindent megéltem. Megtapasztaltam a hírnév jó és rossz oldalát, a gyűlöletet, a féltékenységet és a drámát. Egyensúlyoznom kellett a karrier és a magánélet között. Megtanultam uralni az érzelmeimet, és rájöttem, hogyan kell jobban sakkozni az életben” – mondta az énekesnő.

Cardi B 2026-ban első arénaturnéjára indul Little Miss Drama Tour címmel. A nagyszabású koncertsorozat állomásait később hozzák nyilvánosságra.