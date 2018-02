Berlini követségén keresztül szerezhetett rakétatechnológiát Észak-Korea

Berlin | Berlini nagykövetségén keresztül próbált a rakétaprogramjához szükséges technológiához jutni Észak-Korea a Német Alkotmányvédelmi Hivatal (BfV) szerint.

Erről Hans-Georg Maassen, a hivatal elnöke számolt be az ARD televíziónak egy interjúban. Maassen szerint a hivatal tudomására jutott, hogy az észak-koreai nagykövetség ilyen jellegű beszerzési tevékenységet folytat rakétaprogramja, sőt esetenként nukleáris fegyverkezési programja érdekében. A hivatal vezetője arra is utalt, hogy információik szerint több esetben is olyan technológiáról volt szó, amely polgári, azonban katonai célokra is felhasználható. Elmondta azt is, hogy a hatóságok megakadályozták a beszerzéseket azokban az esetekben, amikor ez tudomásukra jutott. „Azt azonban nem tudjuk garantálni, hogy minden ilyen kísérletről tudtunk, minden ilyen kísérletet megakadályoztunk” – tette hozzá.

Hans-Georg Maassen nem zárta ki azt sem, hogy Észak-Korea más piacokon keresztül vagy illegális németországi vásárlók közreműködésével jutott a fegyverkezési programjához szükséges technológiához.