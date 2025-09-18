Béhr Mártonnal a főszerepben láthatja a közönség Komáromban Novák Péter rendezését, a Varázsfurulyát

„Hálás, erős és felkavaró téma. És miután Mozart a Varázsfuvola alakjaiba többek között a fény és a sötétség, a férfi és a női kapcsolat, a következő generációban újjászülető helyzetek motívumait sűrítette, ebben a környezetben tudtam a saját fordításomat a legjobban elképzelni” – mondta a rendező, aki szeptember 20-án szintén ott lesz Komáromban.

Béhr Márton elárulta, a Varázsfurulya ötlete éppen a Halálra táncoltatott lány kapcsán született meg.

„A Halálra táncoltatott lány főpróbájára eléggé fáradtan érkeztünk néhányan, előző nap volt a Táncházak éjszakája. Peti később elmesélte, hogy nem tudott ránk haragudni, mert ahogy ránk nézett, bevillantak neki Mozart Varázsfuvolájának karakterei. Hirtelen megelevenedetek előtte a szereplők, és eldöntötte, hogy megcsináljuk a Varázsfurulyát”

– meséli a színművész, aki Taminót alakítja a darabban.

Béhr Márton mellett Bodnár Dániel, Santana Cadena Diána, Józsa Tamás, Kovács Gábor, Sosovicza Fanni, Tóth Melánia állnak majd a színpadon, Pamina szerepében Kovács-Gál Nóra látható, Sarastro Appelshoffer János lesz, az Éjkirálynőt Rémi Tünde, Papagenót Molnár Gábor, Papagenát Balogh Melinda alakítja, Monostatos szerepében pedig Görög Zoltán áll a közönség elé.

Az előadás zenei oldaláért az Anima Musicae Kamarazenekar művészei, illetve egy hattagú folkzenekar felel. A produkció dramaturgja Sediánszky Nóra, a zeneszerező Lázár Zsigmond. A koreográfusok Appelshoffer János és Rémi Tünde, a rendezőasszisztens Sárosi Emőke, a produkciós vezető Tóth Ferenc.