Add nekem a pénzed! – üzeni Fico lapunk munkatársának fotóján

Németi Róbert a versenyre küldött rövid bemutatkozásában szabadúszó fotósként határozta meg magát, aki főként nemzetközi szerkesztőségi ügyfelek és hírügynökségek számára dolgozik.

„Kassa közelében élek, de munkám során gyakran utazom a szomszédos országokba, például Ukrajnába, Lengyelországba, Magyarországra, Csehországba, és néha még távolabbi helyekre is. Az egyetlen szlovákiai magyar napilap, az Új Szó regionális fotóriportere is vagyok“

– áll a bemutatkozásban.

Fókuszban: a nehéz körülmények között dolgozó fotóriporterek

A döntősök fotói itt tekinthetőek meg, de szokás szerint szabadtéri kiállítás is nyílik belőlük. A tárlat, amelyet az elmúlt években a Vajanský rakparton rendeztek meg, átkerült egy sokkal frekventáltabb helyszínre, a Hviezdoslav térre, a főváros legnépszerűbb sétaterére, vagyis sokan véletlenül is belebotolhatnak október 19-ig. Ezután a molinók „vándorútra“ indulnak, nem véletlenül, hiszen a visegrádi országok, illetve Ukrajna fotósai is részt vehettek a versenyen bizonyos kategóriákban. Idén 89-en éltek ezzel a lehetőséggel, ami szintén rekordnak számít.

A Slovak Press Photo, amely 14. alkalommal került megrendezésre, a minőségi sajtófotók jelentőségét szeretné hangsúlyozni, és ráirányítani a közvélemény figyelmét azokra a fotóriporterekre, akik gyakran nehéz körülmények között, időszűkében végzik munkájukat, mégis képesek maradandót alkotni, történeteket mesélni, művészi módon megörökíteni fontos pillanatokat.

Ez a verseny egyébként nem nem keverendő össze a World Press Photo-val, amely a világ legrangosabb ilyen viadala, és amelyre évente átlagosan 130 ország 5000 fotóriportere nevez be. A World Press Photo győztes képei nálunk sajnos immár tizenkét éve nem láthatók, Pozsony ugyanis nem tartozik a világ azon 100-110 városa közé, ahol bemutatják őket. Aki tehát a világ legjobbjaira kíváncsi, annak Budapestre kell utaznia, ahol a Fővárosi Állatkert szomszédságában épült BIODÓM hatalmas bejárati aulájában nyílik a World Press Photo kiállítás szeptember 26-án.