Add nekem a pénzed! – üzeni Fico lapunk munkatársának fotóján

A kiállítás végre méltó helyet kapott 

Juhász Katalin
Lapunk munkatársa egy olyan fotóval jutott a Slovak Press Photo verseny döntősei közé, amely egyszerre humoros, művészi és melepő, ráadásul rendkívül aktuális. Pénteken együtt izgulhatunk érte az eredményhirdetésen.  

Idén rekordszámú, 205 fotós nevezett be a Slovak Press Photo versenybe öt országból. A nemzetközi zsűri kilenc kategóriában (riport, aktualitások, hétköznapi élet, természet és környezet, erdő, sport, művészet és kultúra, diákok és 26 év alatti fotósok, rövid videók) értékelte a beérkezett fotókat és fotósorozatokat. Az ünnepélyes eredményhirdetés pénteken, szeptember 19-én lesz Pozsonyban, ezután szabadtéri kiállítás nyílik a döntős alkotásokból a Hviezdoslav téren, a főváros legnépszerűbb sétaterén. Ez a tárlat október 19-ig lesz látható, de az interneten is megtekintehtők a döntőbe jutott fotók.

Fico és a koldus

Az Aktualitások kategóriában lapunk kassai munkatársa, Németi Róbert is esélyes a győzelemre „Add nekem a pénzed“ című fotójával. A kép Robert Fico áprilisi kassai látogatásán készült a történelmi városházán, ahol a kormányfő az állami bérlakásokkal kapcsolatos tervet ismertette. 

Kevesen vették észre, hogy a Fico mögötti festmény egy koldust ábrázolt, aki épp pénzérméket kap valakitől. A kompozíció azért is érdekes, mert a főszereplő feje félbe van vágva, így a 18. századi festmény még nagyobb hangsúlyt kap. Az összhatás egyszerre humoros, művészi és meglepő, a mondanivaló aktualitásához pedig kétség sem férhet. 

Add nekem a pénzed! 

Németi Róbert a versenyre küldött rövid bemutatkozásában szabadúszó fotósként határozta meg magát, aki főként nemzetközi szerkesztőségi ügyfelek és hírügynökségek számára dolgozik. 

„Kassa közelében élek, de munkám során gyakran utazom a szomszédos országokba, például Ukrajnába, Lengyelországba, Magyarországra, Csehországba, és néha még távolabbi helyekre is. Az egyetlen szlovákiai magyar napilap, az Új Szó regionális fotóriportere is vagyok“ 

– áll a bemutatkozásban. 

Fókuszban: a nehéz körülmények között dolgozó fotóriporterek

A döntősök fotói itt tekinthetőek meg, de szokás szerint szabadtéri kiállítás is nyílik belőlük. A tárlat, amelyet az elmúlt években a Vajanský rakparton rendeztek meg, átkerült egy sokkal frekventáltabb helyszínre, a Hviezdoslav térre, a főváros legnépszerűbb sétaterére, vagyis sokan véletlenül is belebotolhatnak október 19-ig. Ezután a molinók „vándorútra“ indulnak, nem véletlenül, hiszen a visegrádi országok, illetve Ukrajna fotósai is részt vehettek a versenyen bizonyos kategóriákban. Idén 89-en éltek ezzel a lehetőséggel, ami szintén rekordnak számít. 

A Slovak Press Photo, amely 14. alkalommal került megrendezésre, a minőségi sajtófotók jelentőségét szeretné hangsúlyozni, és ráirányítani a közvélemény figyelmét azokra a fotóriporterekre, akik gyakran nehéz körülmények között, időszűkében végzik munkájukat, mégis képesek maradandót alkotni, történeteket mesélni, művészi módon megörökíteni fontos pillanatokat. 

Ez a verseny egyébként nem nem keverendő össze a World Press Photo-val, amely a világ legrangosabb ilyen viadala, és amelyre évente átlagosan 130 ország 5000 fotóriportere nevez be. A World Press Photo győztes képei nálunk sajnos immár tizenkét éve nem láthatók, Pozsony ugyanis nem tartozik a világ azon 100-110 városa közé, ahol bemutatják őket. Aki tehát a világ legjobbjaira kíváncsi, annak Budapestre kell utaznia, ahol a Fővárosi Állatkert szomszédságában épült BIODÓM hatalmas bejárati aulájában nyílik a World Press Photo kiállítás szeptember 26-án. 

