Fellép a Pohodán a The Cure

Stílusos lesz a harmincadik Pohoda fesztivál, a három fesztiválnaphoz ugyanis hozzáadtak egy negyediket is: a július 8-i, szerdai nap headlinere a legendás brit zenekar, a The Cure lesz.

A The Cure mellett más zenekarok is fellépnek ezen a napon, amelyet a The Cure énekese, Robert Smith választott ki. Ezek neveit egyelőre nem ismerjük, a Pohoda szervezői hamarosan szintén bejelentik őket.

A The Cure fellépése a trencséni repülőtéren valószínűleg a Pohoda történetének egyik legkülönlegesebb alkalma lesz. „A The Cure-t a zenetörténelem egyik alapvető zenekarának tartom, és a Pohoda fesztivál kezdetei óta szerettem volna őket meghívni” – mondja a fesztivál igazgatója, Michal Kaščák, aki szerint ez a feladat sokáig lehetetlennek tűnt.

Kaščák elmondta azt is, hogy Robert Smith a saját zenekarán kívül még két másik kiváló együttest hoz magával, illetve rábólintott annak a hazai előadónak a nevére is, aki közvetlenül a The Cure előtt lép majd fel.

A The Cure 1976-ban alakult Crawley városában, Dél-Angliában. Első fellépésüket 1978-ban tartották, azóta körülbelül 1800 koncertet adtak. Ők a világ egyik leghallgatottabb zenekara. 14 stúdióalbumot és több válogatáslemezt adtak ki, számos dalt írtak később kultikussá váló filmekhez, Robert Smith pedig az ikonikus animációs sorozatban, a South Parkban is feltűnt. A The Cure 2019-ben került be a Rock’n’roll Hírességek Csarnokába.