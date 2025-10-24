A Sziget jövője - politikai patthelyzet, gazdasági kockázat, kulturális tét

A budapesti Tulajdonosi Bizottság a napokban kétszer is elutasította annak a javaslatnak a napirendre vételét, amely a Sziget Zrt.-vel kötött eddigi területhasználati megállapodás megszüntetését tette volna lehetővé. Enélkül viszont nem lehet új szerződést kötni, így a jövő évi fesztivál megszervezése is veszélybe került. A jelenlegi szerződés alapján a külföldi tulajdonos már nem kívánja megrendezni az eseményt, Gerendai Károly, a Sziget alapítója azonban jelezte: magyar kézbe venné a szervezést, de ehhez politikai döntésre van szükség.

Képviselők csatája

Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója emlékeztetett: a Sziget esetében nem bérleti, hanem közterület-használati szerződésről van szó, amely hatósági eljárás keretében köttetett, így a főpolgármester egyedül nem dönthet róla. A folyamat újraindításához előbb a meglévő szerződést kellene felbontani – ezt azonban sem a Fidesz, sem a Tisza nem támogatta a bizottságban.

A Fidesz szerint támogatandó, hogy a Sziget megmaradjon, de nem azon az áron, hogy a „csődben lévő főváros” elesik 200 millió forint bevételtől anélkül, hogy garancia lenne a fesztivál jövőjére. A Tisza Párt hasonlóan érvelt: csak olyan javaslatot támogatnának, amely „valódi biztosítékokat” tartalmaz a Sziget megtartására. A párt aranyrészvényt is javasolt a fővárosnak, hogy az önkormányzatnak tartós beleszólása legyen a fesztivál működésébe, kulturális irányába, sőt akár a jegyárak kialakításába is.

A főváros ezzel szemben arra figyelmeztet, hogy a döntés elmaradása jövőre nemcsak fesztivált veszélyezteti, hanem bevételeket is elvesz: a GKI Gazdaságkutató számításai szerint a Sziget elmaradása mintegy 30 milliárd forintnyi gazdasági veszteséget okozna.

Komoly veszteség lenne

A Sziget ugyanis nem csupán kulturális esemény, hanem komoly gazdasági motor is. A GKI elemzése szerint a fesztivál hiánya azonnali bevételkiesést okozna a szálláshely-szolgáltatóknál, vendéglátóknál és a kiskereskedelemben, a multiplikátorhatások révén pedig a GDP-re és a foglalkoztatásra is kedvezőtlenül hatna. Emellett súlyos presztízsveszteséget is jelentene, amely hosszú távon gyengítené a Budapest-márka értékét és az ország turisztikai vonzerejét.

A fesztivál alapítója, Gerendai Károly úgy fogalmazott: ha valóban meg akarják menteni a rendezvényt, októberben dönteni kell, hiszen normális esetben ilyenkor már javában tartana a jegyértékesítés, és a legnagyobb sztárokat is ilyenkor szokták szerződtetni.