Az amerikai filmrendező egy online beszélgetés keretén belül kapcsolódott be a Moszkvai Nemzetközi Filmhét programjába. A videóbeszélgetésben azt is elejtette, ha megkeresnék, fontolóra venné egy oroszországi forgatás lehetőségét.
A Putyin-barát moszkvai filmfesztivál díszvendége volt Woody Allen, Ukrajna tiltakozik
Woody Allen augusztus 24-én kapcsolódott be a Moszkvai Nemzetközi Filmhét A világ filmművészetének legendái című rendezvényébe. A MosKino moziban tartott beszélgetést a Putyin-szimpatizáns orosz rendező, Fjodor Bondarcsuk moderálta, aki a globális filmművészetről, rendezői elveiről és a mesterséges intelligencia egyre növekvő szerepéről faggatta az amerikai rendezőt. Amikor szóba került egy oroszországi forgatás lehetősége, Allen azt válaszolta, hogy nem kapott ilyen ajánlatot, majd hozzátette: ha kapna, akkor fontolóra venné.
A fesztiválon személyesen vesz részt egyébként a világhírű szerb rendező, Emir Kusturica, aki az orosz elnök politikájának támogatójaként híresült el az elmúlt években.
Ukrajna külügyminisztériuma közben határozottan elítélte Woody Allen részvételét a moszkvai filmfesztiválon.
„Woody Allen részvétele a Moszkvai Nemzetközi Filmhéten szégyen, és sérti az ukrán színészek és filmkészítők áldozatát, akiket az orosz háborús bűnösök öltek vagy sebesítettek meg az Ukrajna ellen folytatott háborúban”
– írja bejegyzésében az ukrán külügyminisztérium az X-en. A bejegyzést Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége is közzétette Facebook-oldalán.
