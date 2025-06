A női test, a természet és a zsidó hagyományok fonódnak össze Mária Čorejová tárlatán Somorján

Mária Čorejová képzőművész, grafikus és tanár, jelenleg a pozsonyi Josef Vydra Iparművészeti Iskolában tanít. Rendszeresen állít ki Szlovákiában és külföldön, pár hónapja a pozsonyi Zichy-palotában találkozhattunk műveivel. Čorejová legfontosabb eszköze a rajz, a műfajon belül pedig előszeretettel nyúl tushoz: fekete-fehér felületeiből aprólékosan kidolgozott, geometrikus pontossággal meghatározott formák és alakok lépnek ki ezúttal is. És úgy mint általában, tárlatát most is egy konkrét vezérgondolat köré építette fel.

A tárlat címe talányosnak tűnhet. A Neverending Ending szókapcsolattal, melyet magyarra Végtelen folyamatként helyeztek át, Čorejová saját munkásságára utal: azokra a folyamatokra, amelyek alkotói tevékenységét jellemzik. Čorejová jellemzően bizonyos témákra, motívumokra fűzi fel képeit, melyek újra és újra felbukkannak munkáiban.