PUPEK - káeurópai tablóképek a Szivektől - Fotógaléria

Múlt szombaton végre a pozsonyi közönség is láthatta a PUPEK – Minden kelet és nyugat között című többnyelvű… produkciót. Még szerencse, hogy létezik ez sokmindenre ráhúzható szó, mert tényleg bajban lennék a műfaji meghatározással. Már maga a helyszín is sem volt szokványos: a Nemzeti Színház stúdiószínpadát bérelte ki Hégli Dusán társulata erre az estére, ahol általában meseelőadások mennek, de például Esterházy Péter Mercedes Benz-ét is itt játszották, szóval a gyerekek és a nyitott lelkű felnőttek tözshelye ez a terem. Ahol talán most először nem volt bennem semmiféle szégyenérzet, amiért képtelen vagyok megkülönböztetni a szatmári táncokat a csallóköziektől, sem a székieket a bodrogköziektől.

A néptánc ugyanis csak egyike volt a számos összetevőnek, amelyekből az előadás összeállt.

Ráadásul – ezt még én is regisztráltam – sokszor elemelt, átkoreografált változatban kerültek színre a különböző tájegységek táncai, és a viseletek sem hagyományosak voltak, inkább a modern mozgásszínház jelmezeit idézték, csak itt-ott, jelzésszerűen bukkant fel néhány hosszú szoknya, főkötő, díszes öv, miegymás. Hégli Dusán valószínűleg a tánckultúra egyetemességére, a mozdulatok egyszerre ősi és mai lényegére akart rámutatni. De ezúttal nemcsak az ő vízióját láthattuk a színpadon, mivel volt egy rendezőtársa is: Hégli Bence.

Milyen érzés lehet, ha apa és fia együtt hoz létre valamit? Ezt a kérdést (még) nem tettem fel nekik, de megkockáztatom, hogy minden ilyen közös alkotás – legyen az legózás, kőművesmunka vagy gulyásfőzés – közelebb hozza egymáshoz a nemzedékeket, erősíti a kötelékeket. És erre manapság nagyobb szükség van, mint valaha. De nem akarok patetikus lenni, hiszen nekik sem ez volt a céljuk a darabbal, amely Milan Kundera gondolataira épül.

Kundera és a néptánc

Mi köze van Kunderának a néptánchoz? Nagyjából annyi, mint Roger Watersnek, Sosztakovicsnak vagy a Nobel-díjas lengyel költőnek, Czesław Miłosznak – akik mind szerepelnek az előadásban. A téma Európa köldöke, az a bizonyos PUPEK. Nyilván szerepe van a csupa nagybetűnek, úgyhogy hagyom így. Mert szerintem itt semmiféle hatásvadászatról nincs szó. Ha lenne, akkor nyilván több időt hagynának nekünk, nézőknek egy-egy magvas gondolat megemésztésére. Ehelyett gyakran egyszerre több dolog zajlik a színpadon, és el kell döntenünk, hogy a táncosokat nézzük, vagy Hégli Bencét, az „idegenvezetőt” hallgatjuk, aki egy perc alatt olyan mennyiségű súlyos Kundera-szöveget mond el, amennyivel másnap délig köszönettel ellenénk.

Végigvezet minket Közép-Európa történelmén, megvilágítva sok mindent rólunk.

Megtudhatjuk, miért érezzük magunkat csapdába Európa köldökén, két egymással ellentétes világ között őrlődve. A kultúránk nyugat felé tájol minket, hiszen ha azt mondjuk: Európa, a nyugatot értjük alatta. A politikai berendezkedésünk viszont a „barbár” kelet felé húz. A táncosok hol rájátszanak erre a kettősségre, hol pedig egyértelműen utat mutatnak, amit vagy észreveszünk, vagy nem.

A zenekar szintén furcsán viselkedik: néha aláfest, máskor ellenpontoz, például komolyzenei vonósnégyesként Sosztakovicsot játszik, vagy belesimul egy Pink Floyd-dalba – a Fal legismertebb „slágerébe”, mely arról szól, hogy nekünk nincs szükségünk edukációra, gondolatkontrollra, tanárokra. Az előadás ezen pontján a dalszöveg más értelmet kap, ahogy mindig is másként értelmeztük itt, Közép-Európában. Maga Roger Waters sem gondolta volna, mekkora hatással lesz ránk – szerintem még most sem tudja. Külön dicséret illeti azt a két táncos fiút, akik flottul elgitározzák ezt a nyugaton és keleten más-más okból nemzedéki himnusznak számító dalt.