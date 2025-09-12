A Dallas sorozat Samanthája, Linda Gray 85 éves

Karrierje lassan bontakozott ki: kisebb tévés szerepek után a hetvenes években a Marcus Welby, M.D. és a McCloud című sorozatokban tűnt fel. Bár a hollywoodi producerek eleinte csak mellékszerepekre tartották alkalmasnak, Linda Gray kitartóan kereste a lehetőségeket.

A nagy áttörés: a Dallas

1978-ban jött el az ő ideje, amikor a CBS csatorna új sorozatában, a Dallasban megkapta Sue Ellen Ewing szerepét, J. R. (Larry Hagman) szenvedélybeteg, mégis méltóságteljes feleségeként. A sorozat a gazdag texasi család életén keresztül a pénz, a hatalom és a vágyak világát mutatta be, és hamarosan globális sikerré vált.

Sue Ellen alakja különösen izgalmasnak bizonyult: nem egyszerűen „a gazdag férj felesége” volt, hanem egy tragikus hősnő, aki válságaival küzdve is mindig igyekezett megőrizni büszkeségét. Gray hiteles játéka révén a nézők szimpátiáját is elnyerte, sőt, a karakter társadalmi jelenséggé vált.

A színésznőt kétszer jelölték Golden Globe-díjra, egyszer pedig Emmy-díjra is felterjesztették. Rendezőként is kipróbálta magát: a Dallas egyik epizódját ő rendezte, ezzel bekerült azon kevés nők közé, akik a nyolcvanas években televíziós drámasorozatot rendezhettek.

Színpadon és képernyőn

A Dallas 1991-es befejezése után Linda Gray hosszú éveken át igyekezett kitörni a skatulyából, de eleinte minden rendező Sue Ellent látta benne. Később azonban több tévéfilmben és sorozatban is feltűnt, köztük a Melrose Place-ben és a Models Inc.-ben. A kilencvenes években a színház felé fordult: nagy sikert aratott a londoni West Enden a Diploma előtt színpadi változatában, ahol Mrs. Robinson szerepében bizonyította sokoldalúságát.

A visszatérés

A Dallas 2012-ben modern folytatást kapott, és a készítők természetesen nem hagyhatták ki a forgatókönyvből Linda Gray-t sem. Sue Ellen, azaz Samantha ismét megjelent a képernyőkön, immár sokat tapasztalt, érett nőként, aki politikai pályára lépett. Gray ezzel bebizonyította, hogy karaktere képes alkalmazkodni az új idők szelleméhez. Bár a sorozat 2014-ben véget ért, a színésznő újra reflektorfénybe került.

Magánélet és örökség

Linda Gray egy fiút és egy lányt nevelt fel, a család mindig fontos szerepet játszott az életében. A filmvilág intrikái és a sorozatsztárság hullámvasútja ellenére megőrizte természetes báját és közvetlenségét. Több jótékonysági ügy mellé állt, és rendszeresen tartott előadásokat az egészséges életmód, a női önállóság és az önbecsülés fontosságáról.

Karrierje bizonyítja, hogy egy szerep – legyen bármilyen meghatározó – nem csupán skatulyát jelenthet, hanem ugródeszkát is. Linda Gray számára Sue Ellen Ewing világhírnevet, szakmai elismerést és a nézők szeretetét hozta, amely 85 évesen is elkíséri.