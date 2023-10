Magyar dallamok Amerikában: A Kaptza zenekar útja Somorjáról és Sopronból az USA-ba

Kultúrsokk és más ínyencségek

Az USA messzi világ, és számos meglepetést tartogat, minden téren. A zenekar tagjainak is jutott néhány ilyen meglepetés.

„Az ételek közül nagyon hiányzott a kenyér. Mindenhol csak toast kenyeret kapni, ami ott édesebb, mint nálunk. De hiányzott a hurka és a tejföl is. Ami pedig nagyon más, az az autókultúra. Egyszer az ebédlőben azt kérdezte tőlem egy helyi, hogy tagja vagyok-e annak a csoportnak, akik mindenhová gyalog mennek. A helyiek ugyanis egyáltalán nem gyalogolnak, és az infrastruktúra sincs igazán kiépítve a gyalogosok számára. Johnson Cityben a tömegközlekedés sem volt valami frekventált és jól szervezett. Hamar megtapasztaltuk, hogy autó nélkül nem igazán lehet boldogulni. Egy bevásárlásra például gyalog mentünk, a helyiek pedig az autóikból kiabáltak nekünk, hogy minden rendben van-e, miért sétálunk? Volt, hogy meg is ijedtek tőlünk, hogy egyszerre öten sétálunk, azt hitték, valami rosszban sántikálunk” – meséli Márton, a harmonikás.



Kulisszatitkok az albumról

Az amerikai tartózkodás célja a tanulás mellett a lemezkészítés volt, ezt sikeresen meg is valósították.

„A lemezen 12+1 szám szerepel. A fele magyar népzene, a maradék pedig feldolgozás. Ezek közt vannak dzsesszesebb és poposabb zeneszámok is, illetve az amerikai zene hatása is érezhető, főleg a bluegrass stílusé. Az albumon vendégzenészek is játszanak: a tanáraink, diáktársaink, barátaink. Az elkészült anyag egyelőre lemezbemutató koncerteken hallható, de remélhetőleg hamarosan a széles közönség is meghallgathatja online, esetleg cédén” – tudjuk meg Ádámtól, aki a cimbalomról kis korában azt hitte, hogy valami furcsa gesztenyesütő.

A hanganyagot egy nashville-i stúdióban vették fel, ahol a világsztár Taylor Swift hangmérnöke is dolgozik. A stúdiózás négy napot vett igénybe, és a fiúk nagyon élvezték a közös munkát a stúdió munkatársaival.

„Nashville egyébként egy igazi country manufaktúra, érdekes volt látni azt, ahogy az ún. session zenészek stúdióról stúdióra járnak a lemezfelvételekhez. Nekünk is hívtak egy ilyen zenészt, és zseniálisan játszott. Nagyon modern, jól felszerelt stúdióban dolgozhattunk. Ez is egy élmény volt” – mesélik.