Zelenszkij új részleteket közölt a Lengyelország területére behatolt orosz drónok mozgásáról

Az elnök a Telegram-csatornáján hozzátette, hogy jelenleg pontosítják az összes rendelkezésre álló adatot, és elemzik az orosz támadás részleteit. Hozzátette, hogy az ukrán hadsereg a megfelelő csatornákon keresztül már éjszaka tájékoztatta a lengyel felet az orosz drónok mozgásáról. „Kijevi idő szerint körülbelül 00:50-kor rögzítették az első esetet, amikor egy orosz drón átlépte az ukrán–lengyel államhatárt” – közölte. Szavai szerint legalább két orosz drón, amely éjszaka repült be Lengyelország területére, Fehéroroszország légterét használta.

„Összességében több tucat orosz drón haladt végig Ukrajna és Fehéroroszország határánál, valamint Nyugat-Ukrajna területein, miközben ukrajnai és feltehetően lengyelországi célpontok felé közeledett. Az orosz drónok száma, amelyek átlépték a lengyel határt és jelentősen behatoltak Lengyelország területére, nagyobb lehet a korábban közöltnél. A frissített adatok szerint az éjszaka folyamán összesen mintegy két tucat orosz drón hatolhatott be a lengyel légtérbe. Ennek ellenőrzése folyamatban van”

– írta Zelenszkij.

Hozzátette, hogy az ukrán légvédelmi erők több mint 380 különböző típusú orosz drónt semmisítettek meg, amelyek közül legalább 250 iráni gyártmányú, Sahíd kamikaze drón volt. Rámutatott, hogy a drónok típusáról pontos információ a roncsok elemzése után lehet majd rendelkezésre.

„Ukrajna kész partnereivel kiterjeszteni az együttműködést az égbolt megbízható védelme érdekében. Olyan módon, hogy ne csak tájékoztatásról vagy hírszerzési adatok megosztásáról legyen szó, hanem valódi közös légi műveletek is szavatolják a szomszédaink biztonságát. Oroszországnak éreznie kell, hogy az európaiak képesek megvédeni magukat” – hangsúlyozta Zelenszkij.

Az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanácshoz (RNBO) tartozó Dezinformáció Elleni Küzdelem Központja (CPD) a Telegramon kiadott közleményében azt írta: az orosz propaganda megpróbálja elhárítani magáról a felelősséget az orosz drónok Lengyelország területére való berepüléséért, és a felelősséget Ukrajnára hárítani. A központ szerint a dezinformációs kampányban olyan üzeneteket terjesztenek, amelyek szerint ez az incidens „Ukrajna és egyes európai elitcsoportok tudatos provokációja”, amelynek célja, hogy a NATO-t közvetlen konfrontációba sodorják Oroszországgal.

„Az oroszok azt a hamis információt is terjesztik, hogy Ukrajna irányította az orosz drónokat Lengyelország területére elektronikai hadviselési eszközökkel. Az ilyen állítások nem felelnek meg a valóságnak, és tipikus eszközei az orosz propagandának, amely így próbálja igazolni minden bűncselekményét az ukrán civil lakosság ellen” – írták a közleményben.

Mikola Kalasnik, Kijev megye katonai közigazgatásának vezetője szerdán arról tájékoztatott, hogy a főváros régiójának légterében a légvédelem drónelfogó egységei csaknem száz ellenséges pilóta nélküli eszközt semmisítettek meg. Szavai szerint a támadás során az elsődleges fontosságú infrastruktúrát nem érte találat. A visgorodi járásban egy családi ház teteje és egy autó sérült meg.

Az ukrán légierő adatai szerint az éjjel Oroszország 415 csapásmérő drónnal, 42 repülőgép-rakétával és robotrepülőgéppel, valamint egy ballisztikus rakétával támadta Ukrajnát. A légvédelem 386 drónt és 27 rakétát semmisített meg vagy tett harcképtelenné.