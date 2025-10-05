Külföld

Zelenszkij: Több száz csapást intéztek Ukrajna ellen az orosz erők

TASR/AP-felvétel
MTI

Több mint ötven rakétát és manőverező robotrepülőgépet, valamint mintegy ötszáz drónt indítottak Ukrajna ellen az orosz erők a hétvégén, a támadásokban legkevesebb öt ember meghalt és tíz megsebesült – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap a közösségi portálokon.

Közlése szerint a támadás Zaporizzsja, Szumi, Harkiv, Odessza és Herszon megyét is érintette, és Oroszország ismét létfontosságú infrastrukturális létesítményeket támadott ezekben a megyékben. Sok helyen még folyamatban vannak a mentési és helyreállítási munkák - emelte ki.

„Fokozottabb védelemre és valamennyi védelmi szerződés gyorsabb teljesítésére van szükségünk, elsősorban a légvédelem területén, hogy értelmetlenné változtassuk ezt a légi terrort” – írta az ukrán elnök.

Zelenszkij aláhúzta azt is: lehetséges a légteret érintő tűzszünet. Hozzátette, hogy az Egyesült Államoknak és Európának most erre kell rákényszerítenie Vlagyimir Putyin orosz elnököt.

A helyi hatóságok közölték, hogy a nyugat-ukrajnai Lvivben (Lemberg) rakéta- és dróntámadásban négyen haltak meg, a mentők szerint négy másik ember megsebesült. A halálos áldozatok egy család tagjai voltak, lerombolt házuk romjai között vesztették életüket.

A városban kigyulladt egy ipari park (benne egy gáztározó), két kerületben megszakadt az áramszolgáltatás, és több órára leállt a városi közlekedés – közölte Andrij Szadovij lvivi polgármester.

A dél-ukrajnai Zaporizzsja megyében egy polgári személy, egy nő meghalt, kilencen pedig megsebesültek, közöttük egy tizenhat éves lány – jelentette Ivan Fedorov, a megye közigazgatási vezetője. Hozzátette, hogy Oroszország drónokkal és irányított bombákkal támadott. A kormányzó szerint mintegy 73 ezer háztartás áram nélkül maradt, több lakóház összedőlt.

Polgári infrastruktúrát ért támadás Ivano-Frankivszk, Vinnyicja, Csenyihiv, Herszon, Harkiv és Odessza megyében is – közölte Julija Szviridenko miniszterelnök.

„Újabb szándékos terrorcselekmény polgári személyek ellen” – írta Szviridenko az X közösségi portálon. „Moszkva folytatja a támadásokat házak, iskolák, energetikai létesítmények ellen, bizonyítva ezzel, hogy a pusztítás marad az egyetlen stratégiája”.

Az ukrán energiaügyi minisztérium szerint a támadásokban energetikai létesítmények rongálódtak meg a déli Zaporizzsja és az északi Csernyihiv megyében.

