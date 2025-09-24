Külföld

Zelenszkij szerint Kína Moszkvát a háború befejezésére kényszeríthetné

Volodimir Zelenszkij
TASR/AP-felvétel
feher
MTI

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülésén kijelentette, hogy Kína, ha akarná, kényszeríthetné Oroszországot az ukrajnai háború befejezésére.

„Kína nélkül (Vlagyimir) Putyin Oroszországa semmit sem ér. Azonban Kína túl gyakran hallgat és távolságtartó marad, ahelyett, hogy a béke érdekében cselekedne” – hangoztatta az ukrán vezető.

Ugyanezen a fórumon Kína helyettes ENSZ-nagykövete, Keng Suang kijelentette, hogy Kína a válság első napjától objektív és pártatlan álláspontot képviselt, a harcok beszüntetésére és a politikai megoldás érdekében tartandó béketárgyalásokra szólítva fel.

Zelenszkij ismételten üdvözölte az Egyesült Államok támogatását országa iránt, emlékeztetve arra, hogy Kijev „elfogadta az amerikai elnök összes javaslatát a fegyverszünetre és az Oroszországgal folytatandó béketárgyalásokra vonatkozóan”.

„Számítunk Amerika fellépésére, hogy Oroszországot a béke felé tereli. Moszkva fél Amerikától, és mindig figyel rá” – vélekedett az ukrán politikus.

orosz-ukrán konfliktus
Oroszország
Ukrajna
Volodimir Zelenszkij
Vlagyimir Putyin
