Zelenszkij szerint Kína Moszkvát a háború befejezésére kényszeríthetné

„Kína nélkül (Vlagyimir) Putyin Oroszországa semmit sem ér. Azonban Kína túl gyakran hallgat és távolságtartó marad, ahelyett, hogy a béke érdekében cselekedne” – hangoztatta az ukrán vezető.

Ugyanezen a fórumon Kína helyettes ENSZ-nagykövete, Keng Suang kijelentette, hogy Kína a válság első napjától objektív és pártatlan álláspontot képviselt, a harcok beszüntetésére és a politikai megoldás érdekében tartandó béketárgyalásokra szólítva fel.

Zelenszkij ismételten üdvözölte az Egyesült Államok támogatását országa iránt, emlékeztetve arra, hogy Kijev „elfogadta az amerikai elnök összes javaslatát a fegyverszünetre és az Oroszországgal folytatandó béketárgyalásokra vonatkozóan”.

„Számítunk Amerika fellépésére, hogy Oroszországot a béke felé tereli. Moszkva fél Amerikától, és mindig figyel rá” – vélekedett az ukrán politikus.