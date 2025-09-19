Zelenszkij: Oroszország figyelmen kívül hagyja Donald Trump felszólításait a békére

„Ismét a civileket támadják az oroszok akkor, amikor az egész világ és mindenekelőtt az Egyesült Államok békére szólít fel. Halljuk Trump elnök felszólításait a gyilkolás beszüntetéséről, elfogadtunk minden javaslatot, hogy feloldjuk a diplomáciai patthelyzetet. Ezeket a felszólításokat azonban, úgy tűnik, Oroszországban nem hallják meg” – írta Zelenszkij. Szavai szerint ez azt jelenti, hogy aktívabban kell megvalósítani azokat a kezdeményezéseket, amelyek erősítik Ukrajnát, különösen a PURL programot, a közös fegyvergyártást és a biztonsági garanciák véglegesítését.

A PURL (Prioritized Ukraine Requirements List – Ukrajna Prioritást Élvező Igényeinek Listája) egy új kezdeményezés az Egyesült Államok és a NATO részéről, amely felgyorsítja a fegyverszállításokat Ukrajnának. A program keretében Kijev összeállítja azoknak a leszállítandó fegyvereknek a listáját, amelyekre a legnagyobb szüksége van, és ezt ismerteti a NATO-partnerekkel. "Határozott lépésekre van szükség, hogy Oroszország végül beleegyezzen a diplomáciába” – hangsúlyozta Zelenszkij.

Az ukrán hadsereg a Telegramon közzétett közleményében felhívta a figyelmet arra, hogy a Harkiv megyei Kupjanszk térségében továbbra is feszült a helyzet, az oroszok mindenképpen el akarják foglalni a várost, és e cél érdekében összevontak egységeket Ragykivka és Holubivka falvak közelében. Kiemelték, hogy az oroszok kis gyalogos csoportokat vetnek be, gyakran civil ruhában, ezzel pedig háborús bűncselekményt követnek el.

Az ukrán Különleges Műveleti Erők (SZSZO) sajtószolgálata arról számolt be, hogy péntekre virradóra az oroszországi Kurszk megyében egységeik drónokkal csapást mértek a 810. orosz különálló tengerészgyalogos dandár logisztikai bázisára. A jelentések szerint a támadásban megsemmisült több lőszerraktár, valamint az anyagellátási raktárbázis és a dandár fegyverzetének és haditechnikájának rejtett tárolóhelye. Az SZSZO hozzáfűzte, hogy a 810. tengerészgyalogos dandár, amely jelenleg az orosz megszállás alatti Szevasztopolban állomásozik, aktívan részt vesz a Harkiv és Szumi megyék felé irányuló támadó műveletekben. A dandár személyi állománya háborús bűncselekmények elkövetésében érintett, többek között ukrán hadifoglyok kivégzésében – írták.

Az ukrán katonai hírszerzés a honlapján közölte, hogy az éjjel partraszállást hajtottak végre a Herszon megye melletti Tendrivszka-fokon, és megsemmisítették a megszállók DT-10 Vityaz típusú többcélú vontatóját. A jelentés szerint a hírszerzés különleges egységének tagjai előzőleg aknazárat telepítettek a földnyelven, és az orosz lánctalpas vontató aknára hajtott. Kiemelték, hogy ezt a járművet az orosz hadsereg katonák, fegyverek és ellátmány szállítására használták.

Megyei kormányzók arról tájékoztattak, hogy péntek reggel és előző nap Donyeck, Zaporizzsja és Harkiv megyék ellen indított orosz tüzérségi támadásokban öt civil vesztette életét és hét sebesült meg.

Az ukrán légierő közölte, hogy Oroszország az éjjel 86 drónnal támadta Ukrajnát, ebből a légvédelem 71-et semmisített meg, 15 azonban elérte célját. Hat helyszínen rögzítettek becsapódást, két helyen pedig lelőtt drónok roncsai lezuhanását.

Az ukrán vezérkar pénteki összesítése szerint Oroszország ukrajnai embervesztesége megközelítette az egymillió százezret. Az ukrán erők csütörtökön megsemmisítettek egyéb haditechnikai eszközök mellett 17 orosz tüzérségi és egy légvédelmi rendszert, valamint 211 drónt.