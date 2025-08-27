Külföld

Zelenszkij: ideje kialakítani a biztonsági garanciákról szóló tárgyalások formátumát

Volodimir Zelenszkij
TASR/AP-felvétel
feher
MTI

Ukrajna és koalíciós partnerei különböző szinteken már dolgoznak a biztonsági garanciák kialakításán Kijev számára, ezért itt az ideje kialakítani az erről szóló tárgyalások formátumát – fogalmazott az X-en Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán, hozzátéve: új lépésekkel kell nyomást gyakorolni Oroszországra, hogy véget vessenek a támadásoknak.

Az ukrán államfő Finnország elnökével, Alexander Stubb-bal folytatott telefonbeszélgetését követően az X-en kifejtette: az Ukrajna számára biztosítandó erős és sokoldalú biztonsági garanciák kialakításán dolgoznak Kijev európai, amerikai és más koalíciós partnerei. A biztonsági elemeket katonai parancsnokok, védelmi miniszterek, biztonsági tanácsadók készítik elő, ezért „itt az ideje kialakítani a vezetők közötti tárgyalások formátumát is, és meghatározni a legfontosabb hangsúlyokat és határidőket” – fogalmazott Volodimir Zelenszkij.

Az ukrán elnök szerint jelenleg az oroszok „negatív jelzéseket adnak a találkozókkal és a további események alakulásával kapcsolatban”, és folytatják az ukrán települések elleni támadásokat. Megfogalmazása szerint ezért „új lépésekre van szükség az Oroszországra gyakorolt nyomás terén”, hogy véget vessenek a támadásoknak és valóban garantálják a biztonságot.

Éppen Oroszország részéről szükségesek „lépések a valódi diplomácia felé” – hangsúlyozta Zelenszkij.

orosz-ukrán konfliktus
Oroszország
Ukrajna
Volodimir Zelenszkij
Vlagyimir Putyin
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?