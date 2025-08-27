Ukrajna és koalíciós partnerei különböző szinteken már dolgoznak a biztonsági garanciák kialakításán Kijev számára, ezért itt az ideje kialakítani az erről szóló tárgyalások formátumát – fogalmazott az X-en Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán, hozzátéve: új lépésekkel kell nyomást gyakorolni Oroszországra, hogy véget vessenek a támadásoknak.
Zelenszkij: ideje kialakítani a biztonsági garanciákról szóló tárgyalások formátumát
Az ukrán államfő Finnország elnökével, Alexander Stubb-bal folytatott telefonbeszélgetését követően az X-en kifejtette: az Ukrajna számára biztosítandó erős és sokoldalú biztonsági garanciák kialakításán dolgoznak Kijev európai, amerikai és más koalíciós partnerei. A biztonsági elemeket katonai parancsnokok, védelmi miniszterek, biztonsági tanácsadók készítik elő, ezért „itt az ideje kialakítani a vezetők közötti tárgyalások formátumát is, és meghatározni a legfontosabb hangsúlyokat és határidőket” – fogalmazott Volodimir Zelenszkij.
Az ukrán elnök szerint jelenleg az oroszok „negatív jelzéseket adnak a találkozókkal és a további események alakulásával kapcsolatban”, és folytatják az ukrán települések elleni támadásokat. Megfogalmazása szerint ezért „új lépésekre van szükség az Oroszországra gyakorolt nyomás terén”, hogy véget vessenek a támadásoknak és valóban garantálják a biztonságot.
Éppen Oroszország részéről szükségesek „lépések a valódi diplomácia felé” – hangsúlyozta Zelenszkij.
