Zelenszkij: fenn kell tartani a Moszkvára helyezett nyomást

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a Moszkvára helyezett nyomás fenntartásával a nemzetközi közösség képes lenne a közel-keleti békefolyamattal párhuzamosan Európában is garantálni a tartós béke megteremtését.

„Moszkva az utóbbi időben fokozza a támadásait, nyíltan kihasználva azt a körülményt, hogy a világ éppen a közel-keleti béke megteremtésére figyel” – írta Zelenszkij vasárnap az X-en.

„Pontosan emiatt nem hagyhatjuk, hogy lankadjon a nyomás. A szankciókat, a vámokat és az orosz olaj vásárlóival – ennek a háborúnak a finanszírozóival – szembeni közös fellépést mind napirenden kell tartani” – tette hozzá.

Az ukrán elnök szerint ezzel a megközelítéssel lehet tartós békét teremteni Európában. „A világ képes lenne ezt biztosítani, párhuzamosan a közel-keleti békefolyamattal” – írta bejegyzésében.

Zelenszkij beszámolt arról, hogy Oroszország „fokozta az ukrajnai települések elleni légi terrort és az energetikai infrastruktúra elleni csapásokat”. Az utóbbi héten az orosz erők több mint 3100 drónnal, 92 rakétával és 1360 siklóbombával támadták Ukrajnát. Szombaton Kosztyantinyivkában egy templomban egy gyerek is meghalt az orosz csapások következtében – tette hozzá az ukrán elnök.

Az ukrán légierő vasárnap reggel több mint száz újabb orosz dróntámadásról adott hírt. Az ukrajnai célpontok ellen indított drónok csaknem felét lelőtték.

A kijevi energetikai minisztérium közlése szerint napok óta folyamatosan érik csapások az infrastrukturális létesítményeket Odessza, Csernyihiv és Donyeck megyében. Számos településen emiatt áramszünetek vannak, és akadozik a vízellátás is.

