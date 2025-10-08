Zelenszkij: az orosz erők arra kaptak parancsot, hogy mindenáron rohamozzák az ukrán állásokat

Az államfő kiemelte az SZBU „A” jelű különleges műveleti egységének katonáit, akik aktív műveleteket hajtanak végre a Donyeck megyei Pokrovszk irányában. A város megszállásáért régóta vívnak ádáz harcot az orosz erők. „Megállapítottuk, hogy az orosz csapatok parancsot kaptak, hogy mindenáron rohamozzák állásainkat. Ennek következtében az orosz veszteségek jelentősen megnőttek” – közölte Zelenszkij. Szavai szerint az említett egység katonái csupán Pokrovszknál naponta több mint száz orosz katonát ölnek meg, és a védelmi és biztonsági erők más egységeinek eredményein felül van. „Az SZBU „A” jelű műveleti egysége az elmúlt hónapban 3028 orosz katonát likvidált, és mindegyik esetet megfelelően hitelesítették” – tette hozzá az elnök. Zelenszkij közölte továbbá, hogy Maljuk beszámolt neki az SZBU erői által végrehajtott nagy hatótávolságú csapások eredményeiről. „Fontos, hogy az ukrán nagy hatótávolságú rakétadrónok egyre nagyobb hatékonyságot mutatnak. Jelentős eredményeket értünk el az orosz légvédelmi rendszerek megsemmisítésében is” – írta az ukrán elnök.

Mihajlo Podoljak, az ukrán elnöki iroda vezetőjének tanácsadója azt írta a Telegramon, hogy Moszkvának a háborúhoz való viszonya nem fog megváltozni, ha Ukrajnának nincs elegendő „meggyőző, nagy hatótávolságú fegyvere”, és éppen ezért van szüksége amerikai Tomahawk manőverező robotrepülőgépekre, amelyek rákényszeríthetik a Kremlt a békére. Kiemelte, hogy a Vlagyimir Putyin orosz elnök által bejelentett „tavaszi–nyári offenzíva” súlyos harcokba torkollott a fronton anélkül, hogy jelentős előrenyomulást értek volna el az orosz csapatok, amire Putyin számított. Podoljak szerint ezért Oroszország tömeges rakéta- és dróntámadásokhoz folyamodik az ukrán energetikai rendszerek, illetve közvetlenül ukrán városok lakóépületei ellen. Kijelentette, hogy „az orosz terror” megállítható lesz, amikor növekszik a válaszcsapások száma és pusztító ereje, és ezzel együtt nő a háború ára az orosz lakosság számára és az átlagoroszok is követelni fogják a háború befejezését.

A déli Herszon megye ügyészi hivatala közölte, hogy reggel egy orosz drón megtámadott egy civil autót Herszonban, a járműben utazók közül életét vesztette egy 62 éves nő és egy körülbelül 65 éves férfi, egy 55 éves nő pedig megsebesült. Előzetes nyomozás indult több ember halálát okozó háborús bűncselekmény ügyében – tette hozzá az ügyészség.