Zaporizzsjánál az ukrán hadsereg visszaverte az orosz támadást

Az alakulat közlése szerint hétfőn napközben orosz egységek gépesített rohamot indítottak Orihiv felé.

„Az ellenség fő csapását a Mala Tokmacska nevű településre mérte, amely Orihivtől keletre fekszik. Az orosz 71. gépesített lövészezred egységei Verbove és Novoprokopivka irányából vonultak fel, két gépesített lövészszázad erejéig, páncélozott járművek támogatásával, összesen mintegy 26 egység harckocsikkal, gyalogsági harcjárművekkel, páncélozott szállítójárművekkel és több Tigr típusú páncélozott járművel. A támadást több hullámban hajtották végre az oroszok: minden hullámban öt-nyolc harcjármű vett részt, egységeink azonban visszaverték az ellenség rohamkísérleteit”

– áll a katonai közleményben.

Hozzátették, hogy a támadás első óráiban az ukrán dandár két ellenséges harckocsiban, tizenkét gyalogsági harcjárműben, hat páncélozott szállítójárműben és két Tigr páncélozott járműben tett kárt.

Vjacseszlav Csausz, az észak-ukrajnai Csernyihiv megye kormányzója délután a Telegramon arról tájékoztatott, hogy az eddigi adatok szerint négy ember életét vesztette egy Sahíd drónokkal mért heves orosz csapás következtében a régióban lévő Novhorod-Sziverszkij városban. Olekszandr Szeliversztov, a település katonai adminisztrációjának vezetője a facebookon közölte, hogy eddig tíz sérültről van tudomásuk. Köztük egy tízéves lány is van, akit a megyei gyermekkórházba szállítottak. A kormányzó szavai szerint a városban az orosz támadás hatalmas pusztítást végzett.

Szerhij Horbunov, a Donyeck megyei Kosztyantinyivka városi katonai közigazgatásának vezetője a Facebookon közölte, hogy az orosz csapatok újabb támadásokat hajtottak végre a település ellen irányított légibombákkal, támadó drónokkal és tüzérséggel, az eddigi jelentések szerint két civil vesztette életét.

Oleh Hrihorov, az északkeleti Szumi megye kormányzója arról tájékoztatott, hogy egy orosz támadó drón célzott csapást mért egy útkereszteződésre a megyeszékhelyen, Szumi városában, a támadásban kilenc civil sérült meg.

A déli Herszon megye kormányzói hivatala közölte, hogy orosz drón támadott meg egy civil autót Herszon városában, hárman sebesültek meg.

Andrij Gyjacsenko alezredes, az ukrán Ljubart nevű dandár személyzeti ügyekért felelős parancsnokhelyettese egy rádióinterjúban elmondta, hogy az orosz hadsereg minden erejét Donyeck megyére és a szomszédos Harkivi régióban lévő Kupjanszk városra összpontosította.

„A frontvonal teljes hossza Donyeck megyében gyakorlatilag egy összefüggő harctér. A Velika Novoszilka-i iránytól kezdve, Pokrovszk déli peremétől egészen északra, a limani irányig. A Donyeck megyei frontvonal teljes hosszában rendkívül hevesek a harcok, sőt, ott a leghevesebbek. Esetleg még Kupjanszkot lehet ide sorolni, amely Donyeck megyén kívül van”

– fejtette ki.

Szavai szerint az oroszok a front többi részét többé-kevésbé stabilizálták, vagyis helyenként indítanak kisebb rohamokat, de minden fő erejüket Donyeck megyére és Kupjanszkra irányították át.

Olekszandr Merezsko, a parlament külügyi bizottságának kormánypárti elnöke az UNIAN hírügynökségnek adott interjújában kijelentette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnököt csakis erőteljes nyomásgyakorlással lehet a háború lezárására kényszeríteni. Szerinte Putyin „paranoiásan megszállottja Ukrajna elpusztításának”. Úgy vélekedett, hogy ez az orosz elnök számára „politikai és talán fizikai túlélésének legfontosabb kérdése”. „Az egyetlen, ami megállíthatja a háborút, ha Putyinra olyan őrületes nyomás nehezedik, hogy nem marad számára más kiút. Ebben pedig nagyon sok múlik Amerikán. A legfontosabb viszont a politikai akarat, hogy valóban meg is tegyék” – hangsúlyozta a képviselő.

Vadim Szkibickij, az ukrán katonai hírszerzés helyettes főnöke egy lapinterjúban közölte: információik szerint Oroszország azt tervezi, hogy még idén növeli a kamikaze drónok gyártását.

„Fokozzák a termelést. Most nem fogok pontos számokat mondani, de a tervek szerint 2025-ben legalább 35-36 ezer Sahíd típusú csapásmérő, pilóta nélküli repülőeszközt akarnak gyártani”

– mondta. Megjegyezte, hogy Oroszország más típusú drónokat is gyárt, például Gerberákat.

Az ukrán parlament kedden – immár 17. alkalommal – meghosszabbította a hadiállapot és az általános mozgósítás időtartamát 2026. február 3-ig. Az erről szóló elnöki rendelet jóváhagyását 315 képviselő szavazta meg a 450 tagú törvényhozásban.