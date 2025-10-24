WHO: Továbbra is akadozik az egészségügyi segélyszállítmányok bejutása a Gázai övezetbe

A hónapokon át feltartóztatott, gyógyszereket és orvostechnikai berendezéseket tartalmazó segélyszállítmányok mostanra ugyan megérkeztek a térségbe, de mivel Izrael eddig mindössze két határátkelőt nyitott meg, a beérkező segélyszállítmányok mennyisége nem elégíti ki a szükségleteket – mondta Rik Peeperkorn, a WHO palesztin területekért felelős képviselője.

A WHO adatai szerint a térségben található 36 kórházból csak 14 működik, és azok is csak részben, a 181 egészségügyi központból 64, míg a 359 orvosi rendelőből mindössze 109 üzemel. A térségben több fontos egészségügyi intézmény – köztük az Európai Gázai Kórház – izraeli ellenőrzés alatt álló területen fekszik, ezért a betegek ott nem kaphatnak ellátást.

A WHO szerint a szükséges eszközök ugyan rendelkezésre állnak a térségben, de a segélyek eljuttatása továbbra is lassan és nehézkesen halad. A segélyszállítmányoknak a Gázai övezetbe jutását Izrael ellenőrzi, ezért minden tételhez külön engedélyt kell kérni, és azokat egyenként vizsgálják át – jegyezték meg.

Peeperkorn példaként említette, hogy a WHO-nak két és fél évbe telt, amíg sikerült nyolc hordozható röntgenkészüléket eljuttatnia a Gázai övezetbe. A szervezet ezért átfogó engedélyezést kér az alapvető gyógyszerekre és orvostechnikai berendezéseket tartalmazó listára, hogy ne kelljen minden tételt újra külön jóváhagyatni. A WHO tájékoztatása szerint a Gázai övezetben jelenleg mindössze két CT-berendezés működik, ezért a diagnosztikai kapacitás is sürgősen bővítésre szorul.

Peeperkorn az izraeli és a gázai határon lévő valamennyi átkelő megnyitását sürgette, nemcsak a humanitárius segélyek célba juttatása, de a paciensek evakuálása érdekében is.

„Készek vagyunk növelni legkevesebb napi ötvenre az evakuálások számát, mint az előző tűzszünet idején is tettük” – mondta Jeruzsálemből videó összeköttetés segítségével Peeperkorn a genfi sajtótájékoztatón.

A jövő hétre két evakuálást irányoztak elő, de ezt szeretnék napi szintűre emelni, különben a jelenlegi ütemben a Gázán kívüli ellátásra szoruló 15 ezer beteg – közöttük négyezer gyermek – elszállítása évekig tartana.

Peperkorn szerint az egyiptomi határon lévő rafahi átkelő megnyitásával a pácienseket Egyiptomban is kezelhetnék, vagy további országokba szállíthatnák.

A WHO adatai szerint a háború kezdete óta több mint hétszázan haltak meg, míg evakuálásra vártak.

A WHO szorgalmazta, hogy több ország is fogadjon gázai pácienseket. Eddig több mint húsz országban kezelik a betegeket, közöttük a legtöbbet Egyiptom, Egyesült Arab Emírségek, Törökország és Jordániában.