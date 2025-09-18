WHO-főigazgató: összeomlás szélére kerültek a kórházak a Gázai övezetben

Az összeomlás szélére kerültek a már egyébként is rendkívül túlterhelt kórházak a Gázai övezetben – figyelmeztetett csütörtökön az X-en közzétett bejegyzésében Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója, aki egyúttal az embertelen körülmények azonnali felszámolására és tűzszünetre szólított fel.
Az izraeli hadsereg átfogó művelete közepette a sebesültek és a fogyatékossággal élő emberek nem tudnak biztonságos helyre átköltözni, ami veszélybe sodorja az életüket. Az izraeli evakuációs parancsok következtében az embereknek újra menekülniük kell, traumatizált családok kényszerülnek arra, hogy emberhez méltatlan módon egyre szűkülő területen zsúfolódjanak össze – írta a főigazgató.
Gebrejeszusz kitért arra is, hogy a kórházak működése az összeomlás szélére került, és az egyre fokozódó erőszak miatt a WHO nem tudja célba juttatni az életmentéshez szükséges szállítmányokat.
