Volodimir Zelenszkij több nyomásgyakorlást kért szövetségeseitől Oroszországra

Az államfő Koppenhágában kezdte a látogatását, és már indulásakor minden szövetségesét arra sürgette, hogy szállítsanak Ukrajnának légvédelmi eszközöket.

A Telegram üzenetküldő alkalmazásban tett bejegyzésében Zelenszkij utalt arra, hogy az orosz erők szerdán is több fronton támadták Ukrajnát. Megyei vezetők közlése szerint a kelet-ukrajnai Kosztyantinivka ellen intézett légitámadásban kilencen meghaltak.

„Ezek valóban demonstratív orosz csapások. Elsősorban az orosz hadigazdaságra gyakorolt elegendő nyomás hiányának tudhatók be, hogy ez a fajta agresszió folytatódik. Erős nyomásgyakorló intézkedések szükségességéről fogunk tárgyalni partnereinkkel a következő napokban”

– írta Zelenszkij.

Érkezése után Dániában tartott sajtótájékoztatóján hozzátette: a légicsapások „egyértelmű jelei annak, hogy Oroszország visszautasít minden kísérletet a háború befejezésére, és tovább akar harcolni”.

A dán fővárosban az ukrán elnök a skandináv és a balti államok vezetőivel egyeztetett. Kijelentette: „szilárd biztonsági alapunk van kétoldalú megállapodások formájában, egyebek mellett Dániával, és osztjuk azt a véleményt, hogy Ukrajna jövőbeli biztonsága egy 5. cikk típusú rendelkezést igényel”.

Csütörtökön Zelenszkij Párizsba utazik, ahol az Ukrajnát támogató országok vezetőivel tárgyal a biztonsági garanciákról, és a francia elnöki hivatal friss közlése szerint a megbeszélés eredményeiről azonnal tájékoztatják Donald Trump amerikai elnököt is.