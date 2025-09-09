Volodimir Zelenszkij: Több mint húszan haltak meg egy falut ért orosz légicsapásban

Az elnök az X közösségi platformon számolt be róla, hogy az orosz légicsapás a Szlovjanszktól 24 kilométerre fekvő Jarova falut érte, kilométerekkel a frontvonal mögött.

„Közvetlenül az emberekre. Hétköznapi civilekre. Pont abban a pillanatban, amikor a nyugdíjakat fizették ki nekik” – írta az X-en az elnök a légicsapásról.

Zelenszkij a bejegyzéshez videófelvételt is csatolt, amelyen holttestek hevernek a földön a romok között.

Vadim Filaskin, Donyeck megye kormányzójának közlése szerint a halálos áldozatok mellett 21 sebesültje is volt a támadásnak.

„A világnak nem szabad csöndben maradnia. A világnak nem szabad tétlennek maradnia. Válaszra van szükség az Egyesült Államoktól. Válaszra van szükség Európától. Válaszra van szükség a G20-tól” – írta Zelenszkij.

Dimitro Lubinec, ukrán emberi jogi biztos közlés szerint a támadás „újabb bizonyíték az ukrajnai polgári lakosság elleni szisztematikus terrorra”.