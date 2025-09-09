Egy ukrán falut ért orosz légicsapásban több mint húsz nyugdíjas civil vesztette életét – közölte kedden Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.
Volodimir Zelenszkij: Több mint húszan haltak meg egy falut ért orosz légicsapásban
Az elnök az X közösségi platformon számolt be róla, hogy az orosz légicsapás a Szlovjanszktól 24 kilométerre fekvő Jarova falut érte, kilométerekkel a frontvonal mögött.
„Közvetlenül az emberekre. Hétköznapi civilekre. Pont abban a pillanatban, amikor a nyugdíjakat fizették ki nekik” – írta az X-en az elnök a légicsapásról.
Zelenszkij a bejegyzéshez videófelvételt is csatolt, amelyen holttestek hevernek a földön a romok között.
Vadim Filaskin, Donyeck megye kormányzójának közlése szerint a halálos áldozatok mellett 21 sebesültje is volt a támadásnak.
„A világnak nem szabad csöndben maradnia. A világnak nem szabad tétlennek maradnia. Válaszra van szükség az Egyesült Államoktól. Válaszra van szükség Európától. Válaszra van szükség a G20-tól” – írta Zelenszkij.
Dimitro Lubinec, ukrán emberi jogi biztos közlés szerint a támadás „újabb bizonyíték az ukrajnai polgári lakosság elleni szisztematikus terrorra”.
