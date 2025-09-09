Külföld

Volodimir Zelenszkij: Több mint húszan haltak meg egy falut ért orosz légicsapásban

zelenszkij kp
TASR/AP-felvétel
feher
MTI

Egy ukrán falut ért orosz légicsapásban több mint húsz nyugdíjas civil vesztette életét – közölte kedden Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Az elnök az X közösségi platformon számolt be róla, hogy az orosz légicsapás a Szlovjanszktól 24 kilométerre fekvő Jarova falut érte, kilométerekkel a frontvonal mögött.

„Közvetlenül az emberekre. Hétköznapi civilekre. Pont abban a pillanatban, amikor a nyugdíjakat fizették ki nekik” – írta az X-en az elnök a légicsapásról.

Zelenszkij a bejegyzéshez videófelvételt is csatolt, amelyen holttestek hevernek a földön a romok között.

Vadim Filaskin, Donyeck megye kormányzójának közlése szerint a halálos áldozatok mellett 21 sebesültje is volt a támadásnak.

„A világnak nem szabad csöndben maradnia. A világnak nem szabad tétlennek maradnia. Válaszra van szükség az Egyesült Államoktól. Válaszra van szükség Európától. Válaszra van szükség a G20-tól” – írta Zelenszkij.

Dimitro Lubinec, ukrán emberi jogi biztos közlés szerint a támadás „újabb bizonyíték az ukrajnai polgári lakosság elleni szisztematikus terrorra”.

orosz-ukrán konfliktus
Volodimir Zelenszkij
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?