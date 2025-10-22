Volodimir Zelenszkij: „Jó kompromisszum” a frontvonalak befagyasztása

Zelenszkij szerda délelőtt rövid látogatásra Oslóba érkezett, és a repülőtéren nyilatkozott újságíróknak Donald Trump javaslatával kapcsolatban. Az ukrán elnök azt is hozzátette: kétli, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök ezt támogatná.

„Az amerikai elnök azt javasolta, hogy maradjon mindenki ott, ahol van, és kezdjenek tárgyalásokat. Úgy gondolom, ez jó kompromisszum lenne, de abban nem vagyok biztos, hogy Vlagyimir Putyin is támogatná, és ezt Trump elnöknek is jeleztem”

– mondta Zelenszkij.

Az ukrán elnök az oslói nemzetközi repülőtér katonai területén Jonas Gahr Störe norvég kormányfővel találkozik, és onnan Svédországba indul tovább.

Szerdán a norvég kormány bejelentette: további 1,5 milliárd norvég korona (150 millió dollár) támogatást ajánl fel Ukrajnának földgáz vásárlására, hogy biztosítani tudják az ország áramellátását és fűtését. A közleményében aláhúzták: Norvégia támogatja Ukrajnát egy tartós és igazságos béke megteremtésében.

Norvégia Ukrajna egyik legbőkezűbb támogatója: a 2023 és 2030 közötti időszakra vonatkozóan Oslo 275 milliárd norvég korona értékben irányzott elő katonai és polgári jellegű segélyezést Kijev számára.

Svédországban Zelenszkij Ulf Kristersson miniszterelnökkel találkozik majd Linköping városban, a Saab hadiipari vállalat székhelyén.