Volker Türk: az amerikai béketerv véget vethet a vérontásnak

Volker Türk az X-en közzétett üzenetében reményét fejezte ki, hogy az a lendület, amellyel véget lehet vetni a gázai harcoknak, egyúttal a konfliktus tartós lezárása felé is utat nyit majd, teret engedve a nemzetközi joggal összhangban kezdett újjáépítésnek, illetve a régóta szükségessé vált kétállami megoldásnak.

A főbiztos az üzenetben sürgette a Gázai övezetben fogva tartott izraeli túszok, illetve az izraeli börtönökben őrzött palesztin foglyok elengedését, valamint hangsúlyozta, hogy fontos eljuttatni a humanitárius segélyeket az övezetbe.

A Hamász palesztin iszlamista szervezet péntek este jelentette be, hogy hajlandó azonnal elengedni a még fogságában lévő túszokat, valamint kész a már meghalt túszok holttestét is kiadni. A szervezet a közleményt nem sokkal azt követően adta ki, hogy Donald Trump amerikai elnök vasárnap estig adott határidőt a Hamásznak az amerikai béketerv elfogadására.

A bejelentést az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is üdvözölte, amelynek főigazgatója, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz ezzel kapcsolatban leszögezte: „a legjobb gyógyszer a béke”.