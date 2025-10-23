Vlagyimir Putyin: „Nagyon komoly” lenne a válasz az Oroszország belsejére mért csapásokra

„Ha ilyen fegyverekkel támadják meg Oroszország területét, a válasz nagyon komoly, mondhatni megdöbbentő lesz. Gondolják ezt át!” – figyelmeztetett az orosz államfő.

Tomahawk manőverező robotrepülőgépek Kijevnek való esetleges átadását az elnök eszkalációs kísérletnek nevezte. Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek arra a – brüsszeli európai uniós csúcstalálkozón elhangzott – kijelentésére reagált, miszerint Ukrajna hozzájuthat ilyen eszközökhöz, de más eszközökkel is képes 3 ezer kilométeres mélységben csapást mérni Oroszországra.