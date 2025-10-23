Külföld

Vlagyimir Putyin: „Nagyon komoly” lenne a válasz az Oroszország belsejére mért csapásokra

putin kpp
TASR/AP-felvétel
feher
MTI

„Nagyon komoly” válasz fog érkezni, ha Tomahawk manőverező robotrepülőgépekkel vagy más nagy hatótávolságú fegyverrel Oroszország területének mélyére mérnének csapást – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök újságíróknak csütörtökön Moszkvában.

„Ha ilyen fegyverekkel támadják meg Oroszország területét, a válasz nagyon komoly, mondhatni megdöbbentő lesz. Gondolják ezt át!” – figyelmeztetett az orosz államfő.

Tomahawk manőverező robotrepülőgépek Kijevnek való esetleges átadását az elnök eszkalációs kísérletnek nevezte. Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek arra a brüsszeli európai uniós csúcstalálkozón elhangzott kijelentésére reagált, miszerint Ukrajna hozzájuthat ilyen eszközökhöz, de más eszközökkel is képes 3 ezer kilométeres mélységben csapást mérni Oroszországra.

Vlagyimir Putyin
orosz-ukrán konfliktus
