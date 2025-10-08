Visszatérhet Varga Judit? Magyar Péter is megszólalt az ügyben

Orbán is dicsérte Vargát

A Telex közlése szerint nem Gulyás Gergely az első fideszes politikus, aki nyíltan Varga Judit visszatérését szorgalmazza. Nemrégiben Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője úgy fogalmazott,

„Wayne Rooney-t is nagyon várták vissza az Evertonba, és amikor visszatért, akkor egy hatalmas bombagólt lőtt.”

Mindemellett Orbán Viktor miniszterelnök is többször dicsérte a volt igazságügyi minisztert, egy alkalommal azt mondta, Varga miniszterelnöki képességekkel rendelkezett.

Magyar Péter is üzent

Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője és Varga Judit korábbi férje szintén reagált az esetleges visszatérésre. Azt írta, megérti a fideszes politikusok óhaját, hiszen a gyermekei édesanyja „több nyelven beszél és többet tud dekázni, mint az egész korrupt orbáni bagázs együttvéve”. Megjegyezte, neki nincs beleszólása abba, hogy a Fidesz milyen felállásban szeretné elveszíteni a jövő évi választást.

„Egyet megígérhetek: bárhogyan is alakul a következő 6 hónap, tőlem soha nem fognak egy rossz szót sem hallani Juditról, mint emberről. Soha. Büszke vagyok arra, hogy 18 évig társamnak tudhattam őt és örökké hálás leszek neki a 3 csodálatos fiunkért”

– üzente Magyar a Facebook-oldalán.