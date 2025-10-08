Külföld

Visszatérhet Varga Judit? Magyar Péter is megszólalt az ügyben

Varga Judit 2024-ben mondott le a kegyelmi botrány kirobbanása után

Ezúttal Gulyás Gergely üzent a magyar kormány volt igazságügyi miniszterének, aki a kegyelmi botrányt követően mondott le posztjáról.

Gulyás Gergely, a magyar miniszterelnökséget vezető miniszter szerdán a Facebook-oldalán egy úgynevezett „Kérdezz-felelek” videót tett közzé, melyben felolvasott egy beérkezett üzenetet.

„Kérem, tegyen annak érdekében, hogy Varga Judit visszatérjen. Ekkora visszavárást még sosem láttam, mint ami most kialakult Varga Judittal kapcsolatosan. Kérem, tegyen érte, köszönöm!”

– írták a miniszternek, aki az üzenetet a következőképpen kommentálta: „Ezzel tudunk üzenni Varga Juditnak, hogy térjen vissza”.

Orbán is dicsérte Vargát

A Telex közlése szerint nem Gulyás Gergely az első fideszes politikus, aki nyíltan Varga Judit visszatérését szorgalmazza. Nemrégiben Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője úgy fogalmazott,

„Wayne Rooney-t is nagyon várták vissza az Evertonba, és amikor visszatért, akkor egy hatalmas bombagólt lőtt.”

Mindemellett Orbán Viktor miniszterelnök is többször dicsérte a volt igazságügyi minisztert, egy alkalommal azt mondta, Varga miniszterelnöki képességekkel rendelkezett.

Magyar Péter is üzent

Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője és Varga Judit korábbi férje szintén reagált az esetleges visszatérésre. Azt írta, megérti a fideszes politikusok óhaját, hiszen a gyermekei édesanyja „több nyelven beszél és többet tud dekázni, mint az egész korrupt orbáni bagázs együttvéve”. Megjegyezte, neki nincs beleszólása abba, hogy a Fidesz milyen felállásban szeretné elveszíteni a jövő évi választást.

„Egyet megígérhetek: bárhogyan is alakul a következő 6 hónap, tőlem soha nem fognak egy rossz szót sem hallani Juditról, mint emberről. Soha. Büszke vagyok arra, hogy 18 évig társamnak tudhattam őt és örökké hálás leszek neki a 3 csodálatos fiunkért”

– üzente Magyar a Facebook-oldalán.

