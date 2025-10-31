Visszaélnek Karikó Katalin nevével és képmásával

Az SZTE által eljuttatott közleményben Karikó Katalin azt írta, hogy az egyik reklám szerint cukorbetegeknek ajánl étrendkiegészítőket, egy másik szerint öregedés és térdfájdalmak ellen hirdet „csodaszereket”.

A professzor felhívja a figyelmet arra, hogy ez alkalommal is visszaélés történt: nem fejlesztett ki étrendkiegészítőt vagy gyógyhatásúnak titulált készítményt, és nem járult hozzá az efféle reklámokhoz, a hirdetések hamisak.

A megtévesztő reklámok és a hamis videók kellő körültekintéssel kiszűrhetők az interneten terjedő információözönből, a mesterséges intelligenciával előállított beszéd monoton, nem életszerű, és mindegyik egy korábbi videó- és/vagy hangfelvétel felhasználásával készül – áll a közleményben.