VIDEÓ: Lengyelországban lezuhant egy F–16-os repülőgép, a pilóta meghalt

Fotó: YouTube

MTI

Egy nemzetközi légibemutatót megelőző gyakorlat során lezuhant egy F–16-os vadászrepülőgép a közép-lengyelországi Radomban, a pilóta életét vesztette – közölte Tomasz Siemoniak, a lengyel titkosszolgálatok felügyeletéért felelős miniszter csütörtök este a TVN24 kereskedelmi hírtelevízióban.

„Ez egy nagyon drámai pillanat a lengyel légierő számára, először zuhant le egy F–16-os” – fogalmazott Siemoniak.

Adam Szlapka lengyel kormányszóvivő az X-en azt írta: a baleset helyszínére Wladyslaw Kosiniak-Kamysz kormányfőhelyettes, nemzetvédelmi miniszter utazik, aki a történteket már megbeszélte Donald Tusk miniszterelnökkel.

Radomban a hétvégén tartották volna az AirSHOW nevű, kétévente megrendezésre kerülő nemzetközi légiparádét, amelyre 20 országból vártak résztvevőket. A wp.pl hírportál a lengyel hadseregre hivatkozva azt írta, hogy a rendezvényt a tragédia miatt törölték.

videó
Lengyelország
