Veszélyben a tűzszünet: Izrael légicsapásokat indított Gázában

Az izraeli hadsereg támadást indított Gázában, miközben Hamász és Izrael egymásra mutogat a Washington által közvetített tűzszünet megsértése miatt – számolt be a Reuters hírügynökségre hivatkozva az Index.

Az IDF és a Hamász részéről egyelőre nem érkezett azonnali visszajelzés a jelentett támadásról. Az izraeli közszolgálati műsorszolgáltató, a Kan szerint a légierő Rafah-ot támadja Gáza déli részén. A legtöbb médium légicsapásokként írta le a támadást.

Az izraeli hadsereg pénteken közölte, hogy „több terrorista” nyitott tüzet a Rafah környékén tartózkodó katonákra, de senki sem sérült meg. A hadsereg később azt is közölte, hogy ugyanazon a napon egy másik „terroristacsoportot” is megtámadtak, amely a Kán Juniszban állomásozó csapatok felé közeledett. A hadsereg közleménye szerint továbbra is fellépnek a közvetlen fenyegetések elhárítása érdekében.

Az izraeli kormány és a Hamász napok óta egymást vádolja a tűzszünet megsértésével, miközben Izrael közölte, hogy a rafahi határátkelőhely Gáza és Egyiptom között további értesítésig zárva marad.