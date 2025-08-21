Külföld

Vaddisznónak nézte a vadász, saját háza előtt lőtte le

A vaddisznó helyett a társát lőtte le a vadász
TASR
ÚJ SZÓ ONLINE
ÚJ SZÓ ONLINE

Szombat éjjel tragédia rázta meg a kelet-lengyelországi Michow települést.

Egy 60 éves férfit saját háza előtt lőtt le egy vadász, aki vaddisznónak nézte az áldozatot. A férfi életét már a kiérkező mentők sem tudták megmenteni, a lövés a mellkasát és a karját érte, a helyszínen életét vesztette.

A rendőrségi és ügyészségi tájékoztatás szerint a vadász egy magaslesről adott le lövést lakott terület irányába, anélkül, hogy pontosan meggyőződött volna a célpont kilétéről. Az áldozat éppen a ház kapuját akarta kinyitni, mivel rokonokat várt. 

A kaput napelemes lámpák világították meg, ám a vadász még így sem ismerte fel, hogy emberre céloz. Miután a hibáját felismerte, azonnal riasztotta a mentőket.

A tragikus esemény idején három vadász volt a helyszínen, akik egy kukoricaföldön mozgó vadat kerestek. A rendőrség mindhármukat őrizetbe vette, ám két férfit kihallgatás után elengedtek. A lövést leadó vadász ellen azonban súlyos gyanú merült fel, a nyomozók lefoglalták fegyverét, ruházatát és vadászati engedélyét is. Az egyetlen szemtanú saját kiskorú fia volt, aki végignézte a tragédiát.

Az ügyészség emberölés gyanújával indított eljárást, és háromhónapos előzetes letartóztatást kért ellene. A férfi vallomásában több ellentmondás is volt. 

Lengyelországban az ilyen bűncselekményért tíz évtől életfogytig tartó szabadságvesztés szabható ki. 

(cas.sk)

vadászbaleset
