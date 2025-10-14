Ursula von der Leyen: Vlagyimir Putyin ragadozó, akit csak erős elrettentéssel lehet féken tartani

Von der Leyen emlékeztetett, hogy az Európai Bizottság hét hónappal ezelőtt mutatta be Readiness 2030 elnevezésű tervét, amelynek célja az uniós védelmi ipar és a katonai felkészültség megerősítése.

Közölte: a Readiness 2030 célja, hogy létrejöjjön az európai védelmi ipar méretgazdaságossága, felgyorsuljon a termelés, és befektetések irányuljanak az ukrán védelmi ipar megerősítésére is. „Ukrajnának erősnek kell maradnia ahhoz, hogy a mi térségünk is biztonságos maradhasson” – hangsúlyozta.

Elmondta: az elmúlt nyáron a frontvonalhoz közeli tagállamokat látogatta meg, ahol a helyszínen tapasztalta, miként fokozódik az orosz nyomás Európa keleti határain. „Határőröket támadnak Molotov-koktélokkal, árnyékflották kísértenek tengereinken, és az orosz drónok egyre gyakrabban sértik meg Európa légterét” – tette hozzá.

Von der Leyen ismertette, hogy eddig 19 tagállam nyújtott be kérelmet a SAFE program keretében, összesen 150 milliárd euró értékben, közös fegyverbeszerzésekre és védelmi fejlesztésekre, 16 ország költségvetési rugalmasságot kért, ami 800 milliárd eurónyi védelmi kiadás is lehetővé tesz 2030-ig.

A bizottsági elnök bejelentette, hogy októberben a testület védelmi felkészültségi ütemtervet mutat be a tagállami vezetőket tömörítő Európai Tanácsnak, amely konkrét célokat tartalmaz a teljes védelmi készenlét 2030-ig történő elérésére.

Von der Leyen kiemelte a közös európai védelmi projektek, köztük a keleti védelmi pajzs jelentőségét, amely egy közös drónfal létrehozását tartalmazza. „A cél, hogy Európa védelmi technológiai nagyhatalommá váljon” – fogalmazott, hozzátéve, hogy ehhez össze kell kapcsolni az ipart, a technológiai start-upokat, az egyetemeket és a hadiipari nagyvállalatokat. Példaként említette, hogy három európai védelmi technológiai vállalat már elérte az egymilliárd eurós értéket. „Ezek valódi európai sikertörténetek, amelyek megmutatják, hogyan lehet az innovációból hadrafogható képességet építeni” – mondta.

Zárásként Von der Leyen hangsúlyozta: „Európának meg kell őriznie az eddig mutatott gyorsaságot, következetességet és elszántságot, ha meg akarjuk védeni a kontinensünket és biztosítani a jövőnket.”