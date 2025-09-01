Ursula von der Leyen: Románia kulcsfontosságú partner a NATO keleti szárnyán

Az EB-elnök Nicusor Dan román államfővel közösen látogatott a fekete-tengeri kikötővárosba, ahol a katonai kikötőt és a Mihail Kogalniceanu légitámaszpontot keresték fel. Utóbbi helyszínen megbeszélést is folytattak. A román elnöki hivatal közlése szerint ennek témája az EU és a NATO közötti együttműködés, a tengeri és hibrid fenyegetések megelőzése, felderítése és elhárítása volt.

A közös sajtótájékoztatón Ursula von der Leyen kitért arra, hogy Romániának sikerült megőriznie a demokráciát és visszavernie az orosz manipulációs törekvéseket.

Hangsúlyozta, hogy az EU-ban növelni kell a védelmi fejlesztéseket, és kitért az EB által meghirdetett SAFE programra. Közölte: ez 150 milliárd euró értékű beruházásokat tesz lehetővé az uniós tagállamok számára, a programból 19 ország kíván részesülni, köztük Románia is.

Elmondta, hogy a SAFE forrásait az uniós országok ipari bázisát erősítő közös beruházásokra lehet felhasználni, de Ukrajna védelmi iparába is be lehet fektetni. Arra is kitért, hogy a jelenlegi összeg háromszorosára tervezik növelni a határvédelemre fordított finanszírozást, és ötszörösére a védelmi ipar beruházásait.

Az EB-elnök megköszönte a román államfőnek, hogy Románia támogatja Moldovát, és értékelte, hogy az ország erőfeszítéseket tesz a költségvetési hiány megfékezése, a gazdaság reformja érdekében.

Nicusor Dan közölte: Románia azt szeretné, ha az európai biztonság statégiai csomópontja a Fekete-tenger partján, Konstancán lenne. Hangsúlyozta: az ország Ukrajna újjáépítésében is részt kíván venni, és a konstancai a legnagyobb fekete-tengeri kikötő, és Duna-kikötőként Nyugat-Európa irányába olcsó szállítási lehetőséget biztosít.

Arról is beszélt, hogy Románia több projektet is benyújtott a SAFE hitelprogramba, a többi között a konstancai kikötő és a Kogalniceanu légitámaszpont fejlesztésére.

A román államfő szerint a program jó fejlesztési lehetőség a román védelmi ipar, a katonai és civil infrastruktúra számára. Rámutatott: mivel Románia a keleti tömb része, nagyobb kihívásokkal kell szembenéznie. Ráadásul a Fekete-tenger partján fekszik, ahol 2027-ben elkezdődik a gázkitermelés, ami majd növeli az ország és Európa energetikai biztonságát – mutatott rá.