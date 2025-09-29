Az Európai Unió ajtaja nyitva áll Moldova előtt – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke hétfőn arra reagálva, hogy megőrizte parlamenti többségét a Moldovai Köztársaságban vasárnap tartott parlamenti választásokon a Maria Sandu elnök által vezetett és az Európai Unió által is támogatott Cselekvés és Szolidaritás Pártja (PAS).
Ursula von der Leyen: Az EU ajtaja nyitva áll Moldova előtt
Az X-en Ursula von der Leyen kijelentette: semmilyen félelemkeltésre vagy megosztottságra irányuló kísérlet nem törheti meg az ország elszántságát.
Moldova világosan kimondta választását: Európa, demokrácia. szabadság – hangsúlyozta.
„Ajtónk nyitva áll. És minden lépésnél Önökkel leszünk. A jövő az Önöké” – zárta bejegyzését a bizottság elnöke.
António Costa, az Európai Tanács elnöke bejegyzésében hangsúlyozta: Moldova népének üzenete hangos és világos: a demokráciát, a reformokat és az európai jövőt választotta Oroszország nyomása és beavatkozása ellenére. Az EU támogatja Moldova minden lépésénél – tette hozzá üzenetében a tagországok vezetőit tömörítő Európai Tanács elnöke.
Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő bejegyzésében azt írta: Moldova választása egyértelmű igent jelent az európai jövőre.
Oroszország hatalmas, dezinformációterjesztésre és szavazatvásárlásra irányuló erőfeszítései sem állíthatják meg a szabadság mellett elkötelezett népet – jelentette ki.
„Moldovával tartunk az EU felé vezető úton” – zárta üzenetét az uniós diplomácia vezetője.
Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke üzenetében leszögezte: Moldova jövője Európában van.
A választások eredményére utalva kijelentette: ezzel a történelmi lépéssel Moldova népe a demokrácia, a remény és a lehetőségek útját választotta.
Moldova Európát választotta, Európa Moldova – tette hozzá bejegyzésében az uniós parlament elnöke.
