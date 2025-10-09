Ursula von der Leyen: Az aláírt békemegállapodást minden félnek be kell tartania

Ursula von der Leyen közleményében üdvözölte a tűzszünetre és az izraeli túszok szabadon bocsátására vonatkozó megállapodás bejelentését, amely – mint kiemelte – Donald Trump javaslatán alapul.

Az uniós bizottság elnöke elismerését fejezte ki az Egyesült Államok, Katar, Egyiptom és Törökország diplomáciai erőfeszítései iránt, amelyekkel – mint fogalmazott – „az áttörést sikerült elérni”.

Megjegyezte: bátorítólag hat az izraeli kormány és a Palesztin Hatóság támogatása is.

Állandó tűzszünetet kell elérni, a szenvedésnek véget kell vetni - jelentette ki.

„A lehetőséget meg kell ragadni. A megállapodás lehetőség arra, hogy hiteles politikai utat alakítsunk ki a tartós béke és biztonság felé. Egy olyan utat, amely szilárdan a kétállami megoldásban – Izrael mellett egy palesztin állam létrehozásában – gyökerezik” – fogalmazott.

Az EU továbbra is támogatni fogja a humanitárius segélyek gyors és biztonságos Gázába juttatását, és amikor eljön az ideje, készen áll arra, hogy segítsen a helyreállításban és az újjáépítésben – tette hozzá közleményében az uniós bizottság elnöke.

António Costa, az Európai Tanács elnöke X-bejegyzésében azt írta, az elért megállapodás végrehajtása megnyitja az utat az összes túsz régóta várt szabadon bocsátása, a gázai tűzszünet és a helyszínen uralkodó súlyos humanitárius válság felszámolása előtt.

„Elismerésemet fejezem ki az Egyesült Államok, Egyiptom, Katar és Törökország diplomáciai erőfeszítéseiért, amelyek lehetővé tették ezt az áttörést” – fogalmazott.

A megállapodás kulcsfontosságú lehetőség, amelyet ki kell használni a kétállami megoldáson alapuló tartós béke alapjainak lerakására – tette hozzá üzenetében a tagállami vezetőket tömörítő Európai Tanács elnöke.

Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke bejegyzésben azt írta: „733 hosszú éjszaka után néhány órával ezelőtt végre megállapodás született” a még mindig fogságban tartott túszok szabadon bocsátásáról és a tűzszünetről Gázában.

A megállapodást tiszteletben kell tartani és végre kell hajtani – jelentette ki.

Szavai szerint a megállapodás aláírása sorsdöntő pillanat a Közel-Kelet békéje és megújulása szempontjából. Véget vethet a régiót sújtó erőszak, szenvedés és terror generációkon átívelő ördögi körének. Ez reményt ad mindazoknak Gázában, akik békés jövőre vágynak, valamint a Hamász alagútjaiban még mindig sínylődő túszok családjainak – írta. A béke lehetséges – tette hozzá az uniós parlament elnöke.

Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő üzenetében azt írta, a gázai békemegállapodás „jelentős áttörést” jelent.

„Ez egy jelentős diplomáciai eredmény, és valódi esély egy pusztító háború befejezésére és az összes túsz szabadon bocsátására” – fogalmazott.

Az EU minden tőle telhetőt megtesz a végrehajtás támogatása érdekében – tette hozzá üzenetében az uniós diplomácia vezetője.